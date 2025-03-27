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В Алтайском крае при пожаре в сарае погибло 20 цыплят

Причиной возгорания, вероятнее всего, стала замкнувшая лампа

27 марта 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Tony Pham / unsplash.com
Фото: Tony Pham / unsplash.com

В райцентре Косихинского района Алтайского края при пожаре в сарае погибло 20 цыплят, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился утром 26 марта на улице Школьной.

"На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки, создавалась угроза жилому дому. В результате пожара уничтожен сарай. В постройке погибло 20 цыплят", – рассказали в ведомстве.

На месте работали десять человек личного состава на пяти единицах техники. Площадь пожара составила около 150 "квадратов".

В качестве самой вероятной причины произошедшего называют короткое замыкание лампы, которая обогревала цыплят.

Всего за 26 марта в крае потушили 19 пожаров, 12 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.

Алтайский край Пожары Происшествия

Комментарии 7

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....

11:54:19 27-03-2025

Потеря потерь

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Гость

12:20:16 27-03-2025

Знаете сколько цыплят ежедневно убивают на "Алтайском бройлере "
А потом голени и грудки трупов продают в универмагах...

Не грустите.

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Гость

12:34:15 27-03-2025

Гость (12:20:16 27-03-2025) Знаете сколько цыплят ежедневно убивают на "Алтайском бройле... Не только голени и грудки а и крылышки лапки головы и другие запчасти

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Гость

12:42:13 27-03-2025

Гость (12:34:15 27-03-2025) Не только голени и грудки а и крылышки лапки головы и другие... Я это не покупаю

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Гость

12:37:06 27-03-2025

Помянуть надо!!!

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Musik

22:27:29 27-03-2025

Гость (12:37:06 27-03-2025) Помянуть надо!!! ... Омлетом.

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Юс

13:18:41 27-03-2025

Эта́ новость потрясла меня...

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