В Алтайском крае при пожаре в сарае погибло 20 цыплят
Причиной возгорания, вероятнее всего, стала замкнувшая лампа
27 марта 2025, 11:45, ИА Амител
В райцентре Косихинского района Алтайского края при пожаре в сарае погибло 20 цыплят, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился утром 26 марта на улице Школьной.
"На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки, создавалась угроза жилому дому. В результате пожара уничтожен сарай. В постройке погибло 20 цыплят", – рассказали в ведомстве.
На месте работали десять человек личного состава на пяти единицах техники. Площадь пожара составила около 150 "квадратов".
В качестве самой вероятной причины произошедшего называют короткое замыкание лампы, которая обогревала цыплят.
Всего за 26 марта в крае потушили 19 пожаров, 12 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.
11:54:19 27-03-2025
Потеря потерь
12:20:16 27-03-2025
Знаете сколько цыплят ежедневно убивают на "Алтайском бройлере "
А потом голени и грудки трупов продают в универмагах...
Не грустите.
12:34:15 27-03-2025
Гость (12:20:16 27-03-2025) Знаете сколько цыплят ежедневно убивают на "Алтайском бройле... Не только голени и грудки а и крылышки лапки головы и другие запчасти
12:42:13 27-03-2025
Гость (12:34:15 27-03-2025) Не только голени и грудки а и крылышки лапки головы и другие... Я это не покупаю
12:37:06 27-03-2025
Помянуть надо!!!
22:27:29 27-03-2025
Гость (12:37:06 27-03-2025) Помянуть надо!!! ... Омлетом.
13:18:41 27-03-2025
Эта́ новость потрясла меня...