В Алтайском крае при пожаре в сарае погибло 20 цыплят

Причиной возгорания, вероятнее всего, стала замкнувшая лампа

27 марта 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Tony Pham / unsplash.com

В райцентре Косихинского района Алтайского края при пожаре в сарае погибло 20 цыплят, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился утром 26 марта на улице Школьной.

"На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки, создавалась угроза жилому дому. В результате пожара уничтожен сарай. В постройке погибло 20 цыплят", – рассказали в ведомстве.

На месте работали десять человек личного состава на пяти единицах техники. Площадь пожара составила около 150 "квадратов".

В качестве самой вероятной причины произошедшего называют короткое замыкание лампы, которая обогревала цыплят.

Всего за 26 марта в крае потушили 19 пожаров, 12 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.