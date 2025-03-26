Садовый домик сгорел из-за неосторожного курения в Бийске
Огонь тушили десять специалистов на двух пожарных машинах
26 марта 2025, 10:25, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Бийске 25 марта сгорел садовый домик в СНТ "Рассвет", сообщили в МЧС.
Огонь тушили десять человек на двух единицах техники. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Пострадали стены, вещи и уничтожена крыша.
"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при курении", – отмечают в ведомстве.
Всего за 25 марта в крае потушили 11 пожаров, два из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.
Накануне из-за неосторожного курения погиб мужчина в селе Смоленском.
11:59:11 26-03-2025
Если бы курили не в Бийске, то домик остался бы целым)))
12:10:52 26-03-2025
Юс (11:59:11 26-03-2025) Если бы курили не в Бийске, то домик остался бы целым)))... Да задолбали уже в этом Бийске курить. Всякая дичь от этого по стране творится. Есть там кто? Поймайте их уже!