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Садовый домик сгорел из-за неосторожного курения в Бийске

Огонь тушили десять специалистов на двух пожарных машинах

26 марта 2025, 10:25, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Бийске 25 марта сгорел садовый домик в СНТ "Рассвет", сообщили в МЧС.

Огонь тушили десять человек на двух единицах техники. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Пострадали стены, вещи и уничтожена крыша.

"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при курении", – отмечают в ведомстве.

Всего за 25 марта в крае потушили 11 пожаров, два из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.

Накануне из-за неосторожного курения погиб мужчина в селе Смоленском.

Пожары Происшествия

Комментарии 2

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Юс

11:59:11 26-03-2025

Если бы курили не в Бийске, то домик остался бы целым)))

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Гость

12:10:52 26-03-2025

Юс (11:59:11 26-03-2025) Если бы курили не в Бийске, то домик остался бы целым)))... Да задолбали уже в этом Бийске курить. Всякая дичь от этого по стране творится. Есть там кто? Поймайте их уже!

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