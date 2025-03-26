Садовый домик сгорел из-за неосторожного курения в Бийске

Огонь тушили десять специалистов на двух пожарных машинах

26 марта 2025, 10:25, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Бийске 25 марта сгорел садовый домик в СНТ "Рассвет", сообщили в МЧС.

Огонь тушили десять человек на двух единицах техники. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Пострадали стены, вещи и уничтожена крыша.

"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при курении", – отмечают в ведомстве.

Всего за 25 марта в крае потушили 11 пожаров, два из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.

Накануне из-за неосторожного курения погиб мужчина в селе Смоленском.