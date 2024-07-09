В Алтайском крае при столкновении двух машин пострадали три человека

68-летняя автомобилистка совершала разворот и не убедилась в безопасности маневра

09 июля 2024, 10:17, ИА Амител

ДТП на трассе Белоярск — Заринск / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе Белоярск – Заринск в Алтайском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Предварительно установили, что 8 июля на 47-м километре трассы 68-летняя женщина за рулем Nissan March при развороте не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Toyota Corolla под управлением 50-летнего водителя.

В результате пострадали три пассажира из Toyota. Их доставили в горбольницу Заринска. Полицейские проводят проверку.

Ранее во дворе многоэтажки в Новоалтайске водитель Toyota RAV4 сбил четырехлетнюю девочку. В результате ДТП ребенка с травмами различной тяжести госпитализировали.