Водитель "Оки" переломал ребра при столкновении с "Крузаком" на Алтае

Пенсионера на отечественном авто привлекли к административной ответственности

08 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске водитель "Оки" получил травмы при столкновении с Toyota Land Cruiser, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 7 июля около 19:10 в районе дома № 178 по Коммунистическому проспекту. 72-летний мужчина выезжал на отечественном авто с прилегающей территории и не пропустил внедорожник, который ехал по главной.

В результате аварии пенсионера госпитализировали. Кроме того, его привлекли к административной ответственности.

Ранее в селе Усть-Кокса Горного Алтая пенсионерка на скутере столкнулась с иномаркой и сломала ребра.