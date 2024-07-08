Водитель "Оки" переломал ребра при столкновении с "Крузаком" на Алтае
Пенсионера на отечественном авто привлекли к административной ответственности
08 июля 2024, 15:10, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске водитель "Оки" получил травмы при столкновении с Toyota Land Cruiser, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 7 июля около 19:10 в районе дома № 178 по Коммунистическому проспекту. 72-летний мужчина выезжал на отечественном авто с прилегающей территории и не пропустил внедорожник, который ехал по главной.
В результате аварии пенсионера госпитализировали. Кроме того, его привлекли к административной ответственности.
Ранее в селе Усть-Кокса Горного Алтая пенсионерка на скутере столкнулась с иномаркой и сломала ребра.
01:00:57 09-07-2024
странно, что живой ващета