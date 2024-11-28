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В Алтайском крае при столкновении "Газели" и легковушки пострадали два человека

Раненых увезли в больницу

28 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

ДТП в Алейском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в Алейском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"

Два человека пострадали в ДТП в Алейском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

Авария случилась 28 ноября в 07:30 на 117-м километре трассы А-322.

"Предварительно установлено, что мужчина 1989 года рождения за рулем Toyota Corolla выехал на встречную полосу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Газель" под управлением мужчины 1985 года рождения", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадали два пассажира Toyota: женщина 1971 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Их увезли в больницу Алейска.

В отношении водителя иномарки составили административный материал по статье о нарушении ПДД, повлекшего причинение вреда легкой или средней тяжести здоровью потерпевшего. 

ДТП Происшествия

Комментарии 3

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гость

14:20:05 28-11-2024

откуда у нас раненые на дорогах? стреляют?

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Гость

14:30:11 28-11-2024

гость (14:20:05 28-11-2024) откуда у нас раненые на дорогах? стреляют?...
А ранения бывают только от стрельбы?

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гость

15:24:54 28-11-2024

Гость (14:30:11 28-11-2024) А ранения бывают только от стрельбы? ... ну как правило при ДТП пострадавшие вроде как?

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