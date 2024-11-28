В Алтайском крае при столкновении "Газели" и легковушки пострадали два человека
Раненых увезли в больницу
28 ноября 2024, 14:15, ИА Амител
Два человека пострадали в ДТП в Алейском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.
Авария случилась 28 ноября в 07:30 на 117-м километре трассы А-322.
"Предварительно установлено, что мужчина 1989 года рождения за рулем Toyota Corolla выехал на встречную полосу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Газель" под управлением мужчины 1985 года рождения", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП пострадали два пассажира Toyota: женщина 1971 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Их увезли в больницу Алейска.
В отношении водителя иномарки составили административный материал по статье о нарушении ПДД, повлекшего причинение вреда легкой или средней тяжести здоровью потерпевшего.
14:20:05 28-11-2024
откуда у нас раненые на дорогах? стреляют?
14:30:11 28-11-2024
гость (14:20:05 28-11-2024) откуда у нас раненые на дорогах? стреляют?...
А ранения бывают только от стрельбы?
15:24:54 28-11-2024
Гость (14:30:11 28-11-2024) А ранения бывают только от стрельбы? ... ну как правило при ДТП пострадавшие вроде как?