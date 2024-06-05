В Алтайском крае приступили к ремонту моста через реку Жилиху

Работы завершат до конца ноября

05 июня 2024, 14:25, ИА Амител

Строительство объездной дороги через реку Жилиху / Фото: Минтранс Алтайского края

В Косихинском районе специалисты Северо-Восточного ДСУ приступили к восстановлению моста через Жилиху, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Металлодеревянный мост находится в селе Глушинка и разделяет его на две части. Рабочие разберут конструкции, починят пролетные строения, заменят основание проезжей части и укрепят откосы.

Сейчас специалисты обустраивают объездную дорогу. "На специально смонтированные металлические трубы устроено земляное полотно, а также уложена дорожная одежда. Для безопасного передвижения пешеходов установлено перильное ограждение", – добавили в Минтрансе.

После устройства временной дороги специалисты приступят к демонтажным работам на самом мосту. В общей сложности на ремонт выделили более 7,8 млн рублей. Закончить подрядчик должен до конца ноября.