Водителей призвали к осторожности из-за дорожных работ в Ребрихинском районе

Обновить асфальт у села Паново планируют до середины месяца

05 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Дорожные работы у Паново / Фото: Минтранс Алтайского края

Водителей призвали быть внимательными из-за дорожных работ в Ребрихинском районе Алтайского края, сообщили в Минтрансе региона.

На подъезде к селу Паново рабочие обновляют асфальт. Работы планируют завершить до середины июня.

"Просим быть внимательными при проезде обновляемого участка", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее дорожники в Алтайском крае приступили к ремонту трассы Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.