В Алтайском крае продают самый дешевый бензин в стране
Средняя цена по итогам ноября составила 50 рублей
29 декабря 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае продают самый доступный в России бензин. К такому выводу пришло агентство "ПромРейтинг" на основе анализа данных Федеральной службы статистики.
По информации аналитиков, в ноябре средняя потребительская цена на автомобильный бензин в целом по стране составила 54,62 руб. за литр (-0,38 руб. по сравнению с октябрем).
Первую тройку лидеров возглавили:
- Алтайский край – 50,03 руб.;
- Республика Коми – 50,04 руб.;
- Курганская область – 50,51 руб.
Самый же дорогой бензин оказался на Сахалине (69,65 руб.), в Якутии (69,1 руб.) и Магаданской области (66,18 руб.).
15:13:36 29-12-2023
Ну все, теперь поднимут
15:19:00 29-12-2023
все по законам рынка! с учётом платёжеспособности населения...!
15:40:46 29-12-2023
Разница в средних зарплатах- десятки тысяч,а в цене на бензин- несколько рублей или копеек))) Зато какой заголовок!
15:55:31 29-12-2023
сегодня видать в честь данного события на Роснефти на 92-й бензин +30 копеек накинули...
16:45:14 29-12-2023
Гость (15:55:31 29-12-2023) сегодня видать в честь данного события на Роснефти на 92-й б... Корпоративы надо отбивать, лозунг с каждого по ниточке, по соломинке.... никто не отменял.
17:07:27 29-12-2023
Щастье та какое. Поэтому дикие пробки.
19:44:50 29-12-2023
Так мы с самой маленькой ЗП по стране, платите нам как на Сахалине, будет другой разговор
19:45:06 29-12-2023
Так мы с самой маленькой ЗП по стране, платите нам как на Сахалине, будет другой разговор
21:25:07 29-12-2023
В Казахстане были?
23:25:33 29-12-2023
Справочно допишите РКиСН и поймете где дешевле, и не только бензин
23:51:36 29-12-2023
Почему тогда ноют перевозчики, требуя поднять стоимость проезда?
17:19:30 30-12-2023
В Алтайском крае продают самый низкосортный бензин
16:16:55 31-12-2023
Дизельное топливо дороже бензина