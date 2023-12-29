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В Алтайском крае продают самый дешевый бензин в стране

Средняя цена по итогам ноября составила 50 рублей

29 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продают самый доступный в России бензин. К такому выводу пришло агентство "ПромРейтинг" на основе анализа данных Федеральной службы статистики.

По информации аналитиков, в ноябре средняя потребительская цена на автомобильный бензин в целом по стране составила 54,62 руб. за литр (-0,38 руб. по сравнению с октябрем).

Первую тройку лидеров возглавили:

  • Алтайский край – 50,03 руб.;
  • Республика Коми – 50,04 руб.;
  • Курганская область – 50,51 руб.

Самый же дорогой бензин оказался на Сахалине (69,65 руб.), в Якутии (69,1 руб.) и Магаданской области (66,18 руб.).

Алтайский край цены

Комментарии 13

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Гость

15:13:36 29-12-2023

Ну все, теперь поднимут

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Гость

15:19:00 29-12-2023

все по законам рынка! с учётом платёжеспособности населения...!

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Гость

15:40:46 29-12-2023

Разница в средних зарплатах- десятки тысяч,а в цене на бензин- несколько рублей или копеек))) Зато какой заголовок!

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Гость

15:55:31 29-12-2023

сегодня видать в честь данного события на Роснефти на 92-й бензин +30 копеек накинули...

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Гость

16:45:14 29-12-2023

Гость (15:55:31 29-12-2023) сегодня видать в честь данного события на Роснефти на 92-й б... Корпоративы надо отбивать, лозунг с каждого по ниточке, по соломинке.... никто не отменял.

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Жора

17:07:27 29-12-2023

Щастье та какое. Поэтому дикие пробки.

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Виталий

19:44:50 29-12-2023

Так мы с самой маленькой ЗП по стране, платите нам как на Сахалине, будет другой разговор

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Виталий

19:45:06 29-12-2023

Так мы с самой маленькой ЗП по стране, платите нам как на Сахалине, будет другой разговор

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Гость

21:25:07 29-12-2023

В Казахстане были?

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Вячеслав

23:25:33 29-12-2023

Справочно допишите РКиСН и поймете где дешевле, и не только бензин

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Чучмек

23:51:36 29-12-2023

Почему тогда ноют перевозчики, требуя поднять стоимость проезда?

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Гость

17:19:30 30-12-2023

В Алтайском крае продают самый низкосортный бензин

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Водитель

16:16:55 31-12-2023

Дизельное топливо дороже бензина

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