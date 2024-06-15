В Алтайском крае пропала 89-летняя женщина. Обновлено

Пенсионерка 14 июня ушла из дома и не вернулась

15 июня 2024, 10:48, ИА Амител

Ориентировка / Фото: "ЛизаАлерт"

В Алтайском крае пропала 89-летняя Раиса Букетова, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Женщина проживает в поселке Зеленая Дубрава Рубцовского района. 14 июня она ушла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 153 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и серые глаза.

Была одета в розовый халат, красно-коричневые тапочки и платок.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей или готов оказать помощь в поисках, просят сообщить об этом по телефону 8 800 700-54-52 или 112.