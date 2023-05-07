В Алтайском крае проснулись змеи

Грибники заметили греющихся на солнце ужей

07 мая 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Змеи начали просыпаться в Алтайском крае. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Накануне грибники в Троицком районе отправились в лес и заметили двух ужей, греющихся на солнце.

Отмечается, что змеи спят всю зиму и просыпаются тогда, когда температура воздуха достигает отметки около +18 градусов.

В Алтайском крае встречаются чаще всего два вида змей: ядовитые гадюки и неядовитые ужи.