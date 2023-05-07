В Алтайском крае проснулись змеи
Грибники заметили греющихся на солнце ужей
07 мая 2023, 20:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Змеи начали просыпаться в Алтайском крае. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Накануне грибники в Троицком районе отправились в лес и заметили двух ужей, греющихся на солнце.
Отмечается, что змеи спят всю зиму и просыпаются тогда, когда температура воздуха достигает отметки около +18 градусов.
В Алтайском крае встречаются чаще всего два вида змей: ядовитые гадюки и неядовитые ужи.
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