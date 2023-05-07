Почти 500 жителей Алтайского края пострадали от клещей за прошедшую неделю

Всего с начала сезона активности этих членистоногих в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 770 человек

07 мая 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю 467 жителей пострадали от присасывания клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 770 человек, в том числе 291 ребёнок до 14 лет. Из общего числа пострадавших 212 человек (из них 39 детей) – жители Барнаула.

"Среди пострадавших от присасывания клещей зарегистрировано 20 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у четырёх детей до 14 лет; пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка; три случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребенка до 14 лет. Больных с тяжёлой формой заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пик активности клещей прогнозируется со второй половины мая. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего тёплого времени года.

Напомним, 6 мая в России начались длинные выходные. По этому случаю губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал быть аккуратнее на природе из-за клещей.