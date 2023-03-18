В Алтайском крае проведут детский благотворительный фестиваль "Белый пароход"

На это выделили 2,8 млн рублей гранта губернатора региона

18 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль "Белый пароход. Алтай-2023" впервые пройдёт в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, проект под руководством солиста Большого театра Николая Диденко существует уже 18 лет. В рамках фестиваля получат возможность выступить дети из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, отметил глава региона.

"Запланированы гала-концерты детского хора из 89 детей в Барнауле и Бийске. Выступления пройдут в сопровождении симфонического оркестра филармонии Алтайского края и инструментального ансамбля под управлением заслуженного артиста России, композитора, пианиста Александра Покидченко", – написал он в телеграм-канале.

Инициатором проекта выступило краевое отделение Российского детского фонда. На проведение мероприятия потратят 2,8 млн рублей губернаторского гранта.

ТАСС со ссылкой на организаторов уточняет, что фестиваль пройдёт в августе.