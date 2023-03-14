Куда перенесли рок-фестиваль "Ветер Сибири" и кто на нём выступит?

В 2022 году "Ветер Сибири" обернулся крупным скандалом

14 марта 2023, 08:00, ИА Амител

Сайт фестиваля "Ветер Сибири" / Фото: amic.ru

С лета 2022 года наконец-то прояснилась судьба скандального рок-фестиваля "Ветер Сибири". В июле прошлого года его перенесли на 2023-й и с тех пор новостей о нём не было. Теперь же организаторы заявили, что фестиваль пройдёт уже не в Бийске, как планировалось ранее, а в другом месте. Состав артистов также изменился, пусть и незначительно. Amic.ru собрал всё, что известно об этом фестивале, и вспомнил его скандальную историю.

Где и когда теперь пройдёт фестиваль?

Если ранее фестиваль планировалось провести на территории бийского аэропорта, то теперь локация изменилась на площадку аэропорта Мочище в Новосибирске. 11 августа в 12:00 фестиваль откроется, а в 12:00 13 августа – закроется.

Что обещают на фестивале?

На фестивале гостям обещают много возможностей для активного отдыха и развлечений, ночной клуб, ЗАГС, однодневные экскурсии в разные места региона и еду на любой вкус.

Кто выступит на фестивале?

В первый день на фестивале обещают выступления Владимира Кузьмина, Найка Борзова, Вадима Самойлова, "групп "Ария", "Анимация", "Мукка", "Три дня дождя", "Субкультура", "Эпидемия" и "Экспедиция Восход". На второй день должны сыграть свои песни группы Motor-Roller, "Папин Олимпос", "Казускома", Animal Джаz, Lascala, Чиж &Co, "Космонавтов Нет" и Stigmata. А на третий день на сцене должны появиться "Сплин", "Ундервуд", "Кис-Кис", "План Ломоносова", "Слот", "7Б", "Модем", "Северный Флот" и F.P.G.

По сравнению с прошлым годом афиша фестиваля немного изменилась. Большинство групп в строю, но нет, например, групп "Звери", Louna, Amalgama и "Тараканы!". Зато в этом году добавился Владимир Кузьмин, "Три дня дождя" и "Космонавтов нет".

Сколько стоят билеты?

Их цена такая же, как и в прошлом году. Входной билет в фан-зону продаётся от 3,5 тысячи рублей на все три дня фестиваля. На трибуну можно будет пройти за 4,6 тысячи рублей, VIP-билет стоит от 15 тысяч рублей. За место под палатку нужно будет заплатить 1,8 тысячи рублей, на парковке – две тысячи рублей, а для автодома – 4,5 тысячи рублей.

Почему "Ветер Сибири" – скандальный фестиваль?

В прошлом году организаторы обещали провести фестиваль на территории бийского аэропорта с 12 по 14 августа 2022 года. Однако 5 июля они отменили это событие, сославшись на письмо из администрации Алтайского края. В нём со ссылкой на Роспотребнадзор рекомендовалось перенести фестиваль из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Это вызвало у покупателей билетов возмущение, ведь 1 июля в России официально отменили все ковидные ограничения.

Достоверность письма amic.ru тогда подтвердили в администрации края и в Роспотребнадзоре. Однако представители властей подчёркивали, что в письме была лишь рекомендация, а не требование. А в Роспотребнадзоре уверяли, что отправили "совет" ещё до отмены всех ограничений. Группы также подтверждали amic.ru, что они должны были участвовать в фестивале и даже получали гонорары.

Однако зрители после отмены фестиваля начали обвинять организаторов в мошенничестве. Причин было несколько. Во-первых, территорию бийского аэропорта совсем не готовили к фестивалю. За месяц до события там всё ещё было заросшее поле, признаков какого-либо обустройства этой территории не было.

Во-вторых, ни на сайте, ни на билетах не было ни информации об организаторах, ни телефонов, по которым до них можно дозвониться. Была лишь кнопка обратной связи и электронная почта. С журналистами (в том числе и с amic.ru) также никто не стал разговаривать. Все сообщения игнорировались, на контакт со СМИ так никто и не вышел.

В-третьих, музыкальные группы также не понимали, как будет проходить фестиваль. Один из представителей музыкального сообщества Барнаула говорил, что организация фестиваля была "как будто на уровне детского утренника".

Масло в огонь подлило дальнейшее поведение организаторов. Он закрыли группу и комментарии ко всем постам и, главное, отказались возвращать деньги за билеты. Сначала бизнесмены говорили, что будут возвращать средства, только если у покупателя есть серьёзная причина, по которой он не поедет на мероприятие в 2023 году. Но потом они передумали и отказались отдавать средства кому-либо. Людям предлагалось либо посетить фестиваль в 2023 году, либо обменять билет на ваучер, по которому можно будет побывать на мероприятии когда-нибудь в будущем. Тем, кто пойдёт в суд, они угрожали издержками на сумму не менее 50 тысяч рублей.

После этого возмущённые покупатели билетов создали группу "Унесённые ветром Сибири", подавали заявления в суды и в полицию и массово возвращали деньги за билеты по технологии чарджбека. Сейчас же они просят людей воздержаться от покупки билетов на фестиваль "Ветер Сибири".