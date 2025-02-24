В Алтайском крае провели обучение электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий

Для своих сотрудников интенсив организовало Алтайкрайэнерго

24 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Обучение электромонтеров / Фото: пресс-служба Алтайкрайэнерго

В Рубцовских МЭС провели обучение для электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий. Участие в нем приняли 12 специалистов из семи филиалов компании АО "СК Алтайкрайэнерго".

Площадку для курсов выбрали не случайно: филиал занимает второе место по протяженности кабельных линий среди всех подразделений компании и имеет одну из лучших бригад кабельщиков.

Программу обучения разработал и провел мастер участка кабельных линий Рубцовских МЭС Максим Захаров, который работает в компании более десяти лет. За это время он прошел путь от электромонтера до мастера участка и стал наставником для нескольких молодых специалистов.

В двухдневном практическом занятии также приняли участие заместитель генерального директора – главный инженер Юрий Доманов и заместитель генерального директора по управлению персоналом – начальник департамента Надежда Кутьева. Среди гостей интенсива были представители снабжающих организаций, в том числе коллеги из Россетей, водоканала и СГК. Совместное изучение тонкостей профессии укрепляет сотрудничество смежных организаций, направленных на улучшение качества жизни потребителей региона, подчеркнул Юрий Доманов.

Обучение электромонтеров / Фото: пресс-служба Алтайкрайэнерго

В первый день, 18 февраля, прошла теоретическая часть курсов. Специалисты ознакомились с методическими указаниями по ремонту и монтажу кабельных линий, видами соединительных и концевых кабельных муфт, а также изучили вопросы проведения испытаний силовых кабелей. Особое внимание уделили охране труда. В этот же день участники начали отрабатывать свои навыки.

Второй день был практическим. Участники отработали новые знания на мастер-классе по монтажу соединительных кабельных муфт ЗСТп-10. И сделали это в двух группах: первая работала на стендах в производственном цехе, вторая – на действующей электроустановке ТП-171 в Рубцовске, несмотря на морозы ниже -20℃.

"Очень важно, что мы собрались на одной площадке. Электромонтеры поделились опытом друг с другом и обсудили тонкости проведения работ. Уверен, в будущем это поможет избежать ошибок при монтаже кабельных муфт", – отметил Максим Захаров.

В финале обучающей программы участники и руководство Алтайкрайэнерго обсудили актуальные вопросы. Электромонтеры рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в работе, и поблагодарили коллег за обучение.

"Мероприятие прошло с пользой для участников и организаторов. Первые улучшили свои умения и навыки, а руководители, в свою очередь, смогли оценить реальные потребности кабельщиков в инструментах и оборудовании и повысить квалификацию своих сотрудников, что особенно актуально в условиях острого дефицита электромонтеров кабельных линий в регионе. Я благодарен всем, кто причастен к проведению обучения", – резюмировал Юрий Доманов.