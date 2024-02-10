В Алтайском крае пьяного мужчину насмерть сбил тепловоз

Машинист тепловоза заметил мужчину и подал звуковой сигнал. Он применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось

10 февраля 2024, 15:32, ИА Амител

Заснеженные рельсы / Фото: unsplash.com

39-летний житель Алтайского края погиб, переходя железнодорожные пути в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, инцидент произошел вечером 9 февраля вблизи переезда на перегоне Топчиха – Калманка. Отмечается, что машинист тепловоза заметил мужчину и подал звуковой сигнал. Он применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший погиб на месте. Подробности инцидента устанавливаются.