В Алтайском крае пьяного мужчину насмерть сбил тепловоз
Машинист тепловоза заметил мужчину и подал звуковой сигнал. Он применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось
10 февраля 2024, 15:32, ИА Амител
Заснеженные рельсы / Фото: unsplash.com
39-летний житель Алтайского края погиб, переходя железнодорожные пути в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, инцидент произошел вечером 9 февраля вблизи переезда на перегоне Топчиха – Калманка.
Отмечается, что машинист тепловоза заметил мужчину и подал звуковой сигнал. Он применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Пострадавший погиб на месте. Подробности инцидента устанавливаются.
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