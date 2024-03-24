Каждый нуждающийся может обратиться за помощью

24 марта 2024, 12:22, ИА Амител

Смартфон в руке / Фото: pxhere.com/ru/photo/914805

В Алтайском крае работают круглосуточные службы доверия. Об этом напомнили в региональном правительстве.

Минздрав России открыл горячую линию психологической поддержки НМИЦ психиатрии имени В.П. Сербского по номеру: +7 495 637 70 70. Круглосуточный телефон доверия Алтайской краевой клинической психиатрической больницы: 8 (3852) 66-86-88. Также в больнице работает горячая линия для обращения граждан 8 962 791 28 87 (в рабочее время), возможно обращение через телеграм-канал.

"Мы готовы оказать психологическую помощь каждому, кто в этот тяжелый момент нуждается в поддержке", – отмечают в Минздраве Алтайского края.

Телефон доверия для подростков: 8 800 2000 122.

