В Алтайском крае расследуют падение водонапорной башни в селе Аллак

Следователи встретились с местными жителями, чтобы узнать о последствиях ЧП

16 февраля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Дело о падении водонапорной башни в селе Аллак Каменского района расследуют в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

"На встрече с местными жителями следователи СК выяснили, какие последствия наступили в результате обрушения водонапорной башни, в том числе причинён ли вред здоровью, изменился ли объём поставляемой воды. Гражданам разъяснены их права, даны ответы на интересующие вопросы", – рассказали в ведомстве.

Представители СК установили, что объёмы потребляемой воды в селе не уменьшились. Следователи продолжают опрос местных жителей и проводят строительно-техническую экспертизу.

Напомним, что рухнувшая башня была установлена в 2021 году по программе поддержки местных инициатив. Инцидент произошёл из-за нарушений во время установки башни – ещё больше года назад лопнули две стяжки, удерживающие конструкцию, и башня продолжила стоять всего на одной стяжке, которая лопнула в январе 2023-го.