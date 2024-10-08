Почти 450 млн налогов заплатят жители Алтайского края за доходы по банковским вкладам

В уведомлениях указываются банки, где лежат депозиты, начисленные проценты и подлежащие налогообложению суммы доходов

08 октября 2024, 14:50, ИА Амител

Копилка / Фото: unsplash.com/Andre Taissin

11 тысяч жителей Алтайского края впервые заплатят налог с процентов по банковским вкладам, которые они заработали в 2023 году. За счет этого бюджет суммарно должен пополниться на 450 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.

Он пояснил, что налогом не будет облагаться доход до 150 тысяч рублей. Например, если вкладчик за 12 месяцев на процентах заработал 100 тысяч, ничего платить не нужно. В случае когда прибыль по вкладам составила, условно, 200 тысяч, персональное уведомление от инспекции поступит. Но профильное ведомство рассчитывает налог не со всей суммы дохода, а только с разницы между суммой полученных процентов по вкладам в банках и необлагаемым лимитом. В данном примере – с 50 тысяч рублей.

Отметим, что не облагаемая налогом сумма от года к году будет варьироваться. Она рассчитывается путем умножения верхнего значения ключевой ставки Центробанка, которая была достигнута в период до 1 декабря отчетного периода, на один миллион рублей. Так как в 2023 году регулятор максимально поднял ставку до 15%, "неприкосновенная" сумма доходов от процентов с вкладов за прошлый год составила 150 тысяч рублей. Учитывая, что в 2024 году ключевая ставка уже достигла 19%, необлагаемая сумма в результате составит минимум 190 тысяч.