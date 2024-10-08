Почти 450 млн налогов заплатят жители Алтайского края за доходы по банковским вкладам
В уведомлениях указываются банки, где лежат депозиты, начисленные проценты и подлежащие налогообложению суммы доходов
08 октября 2024, 14:50, ИА Амител
11 тысяч жителей Алтайского края впервые заплатят налог с процентов по банковским вкладам, которые они заработали в 2023 году. За счет этого бюджет суммарно должен пополниться на 450 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.
Он пояснил, что налогом не будет облагаться доход до 150 тысяч рублей. Например, если вкладчик за 12 месяцев на процентах заработал 100 тысяч, ничего платить не нужно. В случае когда прибыль по вкладам составила, условно, 200 тысяч, персональное уведомление от инспекции поступит. Но профильное ведомство рассчитывает налог не со всей суммы дохода, а только с разницы между суммой полученных процентов по вкладам в банках и необлагаемым лимитом. В данном примере – с 50 тысяч рублей.
Отметим, что не облагаемая налогом сумма от года к году будет варьироваться. Она рассчитывается путем умножения верхнего значения ключевой ставки Центробанка, которая была достигнута в период до 1 декабря отчетного периода, на один миллион рублей. Так как в 2023 году регулятор максимально поднял ставку до 15%, "неприкосновенная" сумма доходов от процентов с вкладов за прошлый год составила 150 тысяч рублей. Учитывая, что в 2024 году ключевая ставка уже достигла 19%, необлагаемая сумма в результате составит минимум 190 тысяч.
21:55:32 08-10-2024
РЕАЛЬНЫЙ доход вкладчика составляет РАЗНИЦА между банковскими процентами и процентами инфляции. С неё-то (и только с неё!) должен взиматься налог независимо от суммы вклада!
Так нет же: с бухты-барахты состряпана фальшивая и мудрёная формула расчёта, позволяющая, что называется, ловить рыбу в мутной воде - определять "доход" с дельты, на которую вклад превышает 1 млн "деревянных", без учёта инфляционных потерь.
В недалёкой перспективе, когда банковские проценты скукожатся и даже официально признанная инфляция их проглотит (не век же ключевая ставка, а с нею и "навар" будут двузначными!), уже поголовно всем вкладчикам предстоит платить налог с чистого убытка, поскольку скорость обесценивания вкладов с лихвой превзойдёт скорость их "возрастания"!