В Алтайском крае растут показатели вагоностроения
За год каждый пятый вагон в стране был сделан на Алтае
01 апреля 2024, 07:20, ИА Амител
Каждый пятый вагон, произведенный в России в прошлом году, был выпущен в Алтайском крае, сообщает радио Business FM* Барнаул. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, подводя итоги работы промышленной отрасли за год. По его словам, вагоностроение в крае остается в лидерах.
Традиционно ключевая машиностроительная отрасль нашего региона – вагоностроение – показало серьезный рост, составивший 113,9%. Показатели в этой отрасли формируются предприятиями "Алтайвагон" и "Барнаульский вагоноремонтный завод". В 2023 году эти предприятия выпустили 10,7 тысяч вагонов, что является рекордным показателем за последние три года. Доля произведенных регионом вагонов сегодня составляет 20%.
Развитие промышленности невозможно без рабочих рук. По словам Химочки, ключевую роль в привлечении кадров сыграл рост зарплат.
Производство автокомпонентов и вагоностроение увеличили среднюю зарплату на 31%. Причем делают это уже два года подряд. Лидерами по размеру средней заработной платы являются вагоностроители – 67 000 рублей, и 66,5 – производство автокомпонентов и производство электроники.
Говоря о планах на ближайшее будущее, министр промышленности подтвердил, что вагоностроители не просто работают с высокой загрузкой, а законтрактованы на многие месяцы вперед. Поэтому есть все основания говорить, что положительная динамика в этой отрасли сохранится.
В январе стало известно о переходе "Алтайвагона" под контроль группы компаний "Талтэк", которая также владеет Барнаульским ВРЗ. Эксперты прогнозируют стабильно высокий спрос на алтайские вагоны, в том числе специализированные – хопперы, цистерны, полувагоны, которые изготавливают оба завода. А потенциал совместного производства двух предприятий оценили в 16 тысяч вагонов в год.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
07:28:41 01-04-2024
Бумага всё стерпит...
07:37:49 01-04-2024
Это частный завод. Чему радоваться?1
08:50:56 01-04-2024
Гость (07:37:49 01-04-2024) Это частный завод. Чему радоваться?1...
Твоей глупости!
09:13:43 02-04-2024
Вот прям в точку! ПОКАЗАТЕЛИ. И так везде унас . Втом числе и зп. Средняя 70 000. Стала