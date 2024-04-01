В Алтайском крае растут показатели вагоностроения

За год каждый пятый вагон в стране был сделан на Алтае

01 апреля 2024, 07:20, ИА Амител

Электропоезда / Фото: pxhere.com

Каждый пятый вагон, произведенный в России в прошлом году, был выпущен в Алтайском крае, сообщает радио Business FM* Барнаул. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, подводя итоги работы промышленной отрасли за год. По его словам, вагоностроение в крае остается в лидерах.

Традиционно ключевая машиностроительная отрасль нашего региона – вагоностроение – показало серьезный рост, составивший 113,9%. Показатели в этой отрасли формируются предприятиями "Алтайвагон" и "Барнаульский вагоноремонтный завод". В 2023 году эти предприятия выпустили 10,7 тысяч вагонов, что является рекордным показателем за последние три года. Доля произведенных регионом вагонов сегодня составляет 20%.

Развитие промышленности невозможно без рабочих рук. По словам Химочки, ключевую роль в привлечении кадров сыграл рост зарплат.

Производство автокомпонентов и вагоностроение увеличили среднюю зарплату на 31%. Причем делают это уже два года подряд. Лидерами по размеру средней заработной платы являются вагоностроители – 67 000 рублей, и 66,5 – производство автокомпонентов и производство электроники.

Говоря о планах на ближайшее будущее, министр промышленности подтвердил, что вагоностроители не просто работают с высокой загрузкой, а законтрактованы на многие месяцы вперед. Поэтому есть все основания говорить, что положительная динамика в этой отрасли сохранится.

В январе стало известно о переходе "Алтайвагона" под контроль группы компаний "Талтэк", которая также владеет Барнаульским ВРЗ. Эксперты прогнозируют стабильно высокий спрос на алтайские вагоны, в том числе специализированные – хопперы, цистерны, полувагоны, которые изготавливают оба завода. А потенциал совместного производства двух предприятий оценили в 16 тысяч вагонов в год.

* Business FM ("Бизнес ФМ")