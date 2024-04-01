НОВОСТИЭкономика

В Алтайском крае растут показатели вагоностроения

За год каждый пятый вагон в стране был сделан на Алтае

01 апреля 2024, 07:20, ИА Амител

Электропоезда / Фото: pxhere.com
Электропоезда / Фото: pxhere.com

Каждый пятый вагон, произведенный в России в прошлом году, был выпущен в Алтайском крае, сообщает радио Business FM* Барнаул. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, подводя итоги работы промышленной отрасли за год. По его словам, вагоностроение в крае остается в лидерах.

Традиционно ключевая машиностроительная отрасль нашего региона – вагоностроение – показало серьезный рост, составивший 113,9%. Показатели в этой отрасли формируются предприятиями "Алтайвагон" и "Барнаульский вагоноремонтный завод". В 2023 году эти предприятия выпустили 10,7 тысяч вагонов, что является рекордным показателем за последние три года. Доля произведенных регионом вагонов сегодня составляет 20%.

Развитие промышленности невозможно без рабочих рук. По словам Химочки, ключевую роль в привлечении кадров сыграл рост зарплат.

Производство автокомпонентов и вагоностроение увеличили среднюю зарплату на 31%. Причем делают это уже два года подряд. Лидерами по размеру средней заработной платы являются вагоностроители – 67 000 рублей, и 66,5 – производство автокомпонентов и производство электроники.

Говоря о планах на ближайшее будущее, министр промышленности подтвердил, что вагоностроители не просто работают с высокой загрузкой, а законтрактованы на многие месяцы вперед. Поэтому есть все основания говорить, что положительная динамика в этой отрасли сохранится.

В январе стало известно о переходе "Алтайвагона" под контроль группы компаний "Талтэк", которая также владеет Барнаульским ВРЗ. Эксперты прогнозируют стабильно высокий спрос на алтайские вагоны, в том числе специализированные – хопперы, цистерны, полувагоны, которые изготавливают оба завода. А потенциал совместного производства двух предприятий оценили в 16 тысяч вагонов в год.

* Business FM ("Бизнес ФМ")

Вагоны / Фото: телеграм-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

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НОВОСТИЭкономика
Экономика Алтайский край промышленность бизнес итоги года

Комментарии 4

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Гость

07:28:41 01-04-2024

Бумага всё стерпит...

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Гость

07:37:49 01-04-2024

Это частный завод. Чему радоваться?1

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Гость

08:50:56 01-04-2024

Гость (07:37:49 01-04-2024) Это частный завод. Чему радоваться?1...
Твоей глупости!

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Александр

09:13:43 02-04-2024

Вот прям в точку! ПОКАЗАТЕЛИ. И так везде унас . Втом числе и зп. Средняя 70 000. Стала

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