Стоматолог заявила, что курение грозит кариесом и раком полости рта
Особенно рискуют те, кто выкуривает больше одной пачки в день
03 ноября 2024, 11:17, ИА Амител
Фото: Kamal Hoseinianzade / unsplash.com
Курение вызывает кариес и серьезные заболевания полости рта, сообщила изданию "АиФ" стоматолог Ольга Гусева.
Она отметила, что табачные смолы осаждаются на зубах, вызывая их потемнение и образование налета.
Курение также влияет на работу слюнных желез, что приводит к сухости во рту и нарушению вкусовых ощущений.
Кроме того, вредная привычка может вызвать предраковые заболевания, такие как лейкоплакия.
Гусева подчеркнула, что риск рака полости рта у курящих повышен в два-три раза по сравнению с некурящими, а у тех, кто выкуривает больше одной пачки в день, риск достигает десяти раз.
16:53:53 03-11-2024
соседка так и умерла. Рак языка и гортани и горла. мучительно, вырезали там по частям, пытались жизнь продлить, ага. Курила как паровоз с юности она