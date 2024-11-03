Стоматолог заявила, что курение грозит кариесом и раком полости рта

Особенно рискуют те, кто выкуривает больше одной пачки в день

03 ноября 2024, 11:17, ИА Амител

Фото: Kamal Hoseinianzade / unsplash.com

Курение вызывает кариес и серьезные заболевания полости рта, сообщила изданию "АиФ" стоматолог Ольга Гусева.

Она отметила, что табачные смолы осаждаются на зубах, вызывая их потемнение и образование налета.

Курение также влияет на работу слюнных желез, что приводит к сухости во рту и нарушению вкусовых ощущений.

Кроме того, вредная привычка может вызвать предраковые заболевания, такие как лейкоплакия.

Гусева подчеркнула, что риск рака полости рта у курящих повышен в два-три раза по сравнению с некурящими, а у тех, кто выкуривает больше одной пачки в день, риск достигает десяти раз.