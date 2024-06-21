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В Алтайском крае разыскивают заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

Жителей просят сообщать информацию о возможном местонахождении Зайнулина

21 июня 2024, 22:06, ИА Амител

Разыскиваемый / Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Алтайскому краю
Разыскиваемый / Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Алтайскому краю

Осужденный Зайнулин М. В. совершил побег с участка колонии-поселения УФСИН РФ по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Подробности побега преступника, а также статья, по которой его осудили, не уточняются. Жителей региона просят сообщать информацию о месте нахождения разыскиваемого в дежурную часть по телефонам: 370-633, 370-700, 112. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 8

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Гость

22:34:27 21-06-2024

Посадить на нары татарина, виновного вертухая. И сорвать с него погоны и медали, "за перепись населения "

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Гость

23:50:02 21-06-2024

Был бы опасным, то в поселении бы не жил.

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Гость.

06:09:15 22-06-2024

А кто ж опасного преступника держит в колонии-поселении(чуть ли не на воле), а не за решеткой?

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Гость

06:55:58 22-06-2024

Если опасный, то почему на поселении?

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Гость

11:59:15 22-06-2024

Вряд ли опасный, и по виду не бандит. Был советский фильм, там простого бомжа обманом завлекли на зону в Средней Азии тростник валить, он оттуда сбежал, а по всей округе разослали ориентировки, что сбежал опасный рецидивист... Очень мрачно впечатлило моё детское сознание...

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Гость

12:02:42 22-06-2024

"Камышовый рай" 1989 года тот фильм, надо пересмотреть

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Гость

13:02:59 22-06-2024

Был не опасным, поселился, стал опасным.
Расследовать нужно, но это амику не покажут:))

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Дм

13:53:44 22-06-2024

У него разбой и рецидивист . А вот как он в колонии поселении оказался , это загадка . Ему до освобождения 9 мем оставалось . Вот такие парадоксы

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