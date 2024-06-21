В Алтайском крае разыскивают заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

Жителей просят сообщать информацию о возможном местонахождении Зайнулина

21 июня 2024, 22:06, ИА Амител

Разыскиваемый / Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Алтайскому краю

Осужденный Зайнулин М. В. совершил побег с участка колонии-поселения УФСИН РФ по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подробности побега преступника, а также статья, по которой его осудили, не уточняются. Жителей региона просят сообщать информацию о месте нахождения разыскиваемого в дежурную часть по телефонам: 370-633, 370-700, 112.