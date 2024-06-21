В Алтайском крае разыскивают заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
Жителей просят сообщать информацию о возможном местонахождении Зайнулина
21 июня 2024, 22:06, ИА Амител
Разыскиваемый / Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Алтайскому краю
Осужденный Зайнулин М. В. совершил побег с участка колонии-поселения УФСИН РФ по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подробности побега преступника, а также статья, по которой его осудили, не уточняются. Жителей региона просят сообщать информацию о месте нахождения разыскиваемого в дежурную часть по телефонам: 370-633, 370-700, 112.
22:34:27 21-06-2024
Посадить на нары татарина, виновного вертухая. И сорвать с него погоны и медали, "за перепись населения "
23:50:02 21-06-2024
Был бы опасным, то в поселении бы не жил.
06:09:15 22-06-2024
А кто ж опасного преступника держит в колонии-поселении(чуть ли не на воле), а не за решеткой?
06:55:58 22-06-2024
Если опасный, то почему на поселении?
11:59:15 22-06-2024
Вряд ли опасный, и по виду не бандит. Был советский фильм, там простого бомжа обманом завлекли на зону в Средней Азии тростник валить, он оттуда сбежал, а по всей округе разослали ориентировки, что сбежал опасный рецидивист... Очень мрачно впечатлило моё детское сознание...
12:02:42 22-06-2024
"Камышовый рай" 1989 года тот фильм, надо пересмотреть
13:02:59 22-06-2024
Был не опасным, поселился, стал опасным.
Расследовать нужно, но это амику не покажут:))
13:53:44 22-06-2024
У него разбой и рецидивист . А вот как он в колонии поселении оказался , это загадка . Ему до освобождения 9 мем оставалось . Вот такие парадоксы