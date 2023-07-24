В Алтайском крае разыскивают водителя квадроцикла, который сбил 10-летнего мальчика

После наезда он скрылся с места происшествия

24 июля 2023, 22:28, ИА Амител

Водитель на квадроцикле сбил ребенка в поселке Лесном вечером 23 июля и скрылся с места ДТП. Как сообщает "В курсе 22", авария произошла на пересечении улиц Нарядная и Привольная.

Неустановленный человек на квадроцикле наехал на 10-летнего мальчика на нерегулируемом перекрестке. Ребенок стоял справа на обочине. В результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о происшествии, просят сообщать в дежурную группу отдельного батальона ДПС ГИБДД по телефонам: 391-090, 393-605.