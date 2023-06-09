В Алтайском крае ребенок напоролся на арматуру во время игры в "заброшке"

Потребовалась помощь спасателей

09 июня 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Новороманово Калманского района 12-летний мальчик во время игры с друзьями в "заброшке" напоролся ногой на арматуру, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасателей днем 9 июня вызвал водитель скорой помощи. Добираться до ноги пострадавшего прибывшим сотрудникам 10-й пожарно-спасательной части пришлось через подвал.

Отрезав арматуру, ребенка передали медикам, которые увезли его в больницу. Там подростку в ходе операции удалят из конечности остатки металлического прута.