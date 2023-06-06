В Москве подростки ради развлечения подожгли сверстника

Тело мальчика почти полностью поражено ожогами

06 июня 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Подросток в Москве едва не сгорел заживо во время игры во дворе. Об этом сообщает Mash.

14-летний мальчик развлекался с друзьями. В какой-то момент дети нашли бензин, а чуть позже люди увидели, что ребенок горит. По предварительной версии, пострадавшего облил топливом и поджег подросток из компании – ему грозит тюремный срок.

У пострадавшего обожжено почти все тело. Врачи сделали ему одну операцию, планируют вскрывать грудную клетку, чтобы добраться до легких.