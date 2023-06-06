В Москве подростки ради развлечения подожгли сверстника
Тело мальчика почти полностью поражено ожогами
06 июня 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Подросток в Москве едва не сгорел заживо во время игры во дворе. Об этом сообщает Mash.
14-летний мальчик развлекался с друзьями. В какой-то момент дети нашли бензин, а чуть позже люди увидели, что ребенок горит. По предварительной версии, пострадавшего облил топливом и поджег подросток из компании – ему грозит тюремный срок.
У пострадавшего обожжено почти все тело. Врачи сделали ему одну операцию, планируют вскрывать грудную клетку, чтобы добраться до легких.
10:38:42 07-06-2023
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