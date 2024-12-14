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В Алтайском крае рецидивист заготовил себе марихуану и попался полиции

Ранее мужчина уже был неоднократно судим

14 декабря 2024, 15:59, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В селе Шумановка Немецкого национального района оперативники изъяли у 46-летнего рецидивиста 122 грамма марихуаны.

Как сообщили в МВД Алтайского края, сушеное растение нашли у неоднократно судимого сельчанина по его месту жительства. 

Мужчина признался, что нарвал дикорастущую коноплю в сентябре для личного пользования. Возбуждено уголовное дело.

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Кхм...

16:25:28 14-12-2024

Так-то дикорастущая конопля входит в состав зимней и летней прикормки для ловли рыбы на удочку.

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Гость

07:34:38 15-12-2024

Так эта не та трава, что вштыривает. Выпускники педучилища опять опарафинились Ну еще бы. Оценки-то просто так ставились!

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Гость

10:39:09 15-12-2024

Гость (07:34:38 15-12-2024) Так эта не та трава, что вштыривает. Выпускники педучилища о...
Не за так а за вискарь Джек Дэниелс

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