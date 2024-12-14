В Алтайском крае рецидивист заготовил себе марихуану и попался полиции
Ранее мужчина уже был неоднократно судим
14 декабря 2024, 15:59, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В селе Шумановка Немецкого национального района оперативники изъяли у 46-летнего рецидивиста 122 грамма марихуаны.
Как сообщили в МВД Алтайского края, сушеное растение нашли у неоднократно судимого сельчанина по его месту жительства.
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