В Алтайском крае рецидивист заготовил себе марихуану и попался полиции

Ранее мужчина уже был неоднократно судим

14 декабря 2024, 15:59, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В селе Шумановка Немецкого национального района оперативники изъяли у 46-летнего рецидивиста 122 грамма марихуаны.

Как сообщили в МВД Алтайского края, сушеное растение нашли у неоднократно судимого сельчанина по его месту жительства.

Мужчина признался, что нарвал дикорастущую коноплю в сентябре для личного пользования. Возбуждено уголовное дело.