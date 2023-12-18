В Алтайском крае резко потеплеет: когда температуры снова станут плюсовыми

Синоптик предупредила об аномальном тепле на большей части региона

18 декабря 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Североатлантический циклон принесет в Алтайский край 19 декабря потепление со снегопадами. В отдельных районах ветер временами будет усиливаться до 15-18 метров в секунду – здесь поднимутся метели. И такая погода сохранится в регионе до конца рабочей недели. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"В ночь на 19 декабря ожидается от -22 до -27°С, а по западным районам от -16 до-21°С, днем -10... -15°С, по западным и предгорным районам от -4 до -9°С. В ночь на 20 декабря столбики термометров покажут -10...-15°С и лишь в предгорьях до -20, а днем уже будет от -1 до -6°С. В ночь на 21-е потеплеет еще на 3 градуса, днем – от 0 до -5°С", – рассказала Сырых.

В выходные в регионе установится антициклон, а с ним осадки прекратятся. Ночью температура воздуха будет колебаться от -7 до -12°С. Днем 23 декабря местами, а 24-го числа на большей части края столбики термометров покажут от 0 до+4.