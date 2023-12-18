Жители Славгорода пожаловались на лютый холод в квартирах
По словам жительницы дома, обращения куда-либо не дают результата
18 декабря 2023, 07:31, ИА Амител
Жители Славгорода жалуются, что в их квартирах температура падает до 10 градусов. Об этом сообщает телеграм-канал Slavg22.
Горожанка рассказала, что живет в многоквартирном доме по адресу ул. Луначарского, 190, и батареи здесь еле теплые.
"Дома всего 10 градусов тепла. У меня угловая квартира, поэтому холоднее, чем у соседей. Кто в середине дома живет – у тех 16 градусов!" – поделилась женщина.
Люди обращались в УК и в "Теплосбыт", но "они только друг на друга перекладывают ответственность и ничего не происходит". Не помогли и жалобы в горадминистрацию.
Ранее житель барнаульской двухэтажки пожаловался на то, что в доме перемерзла труба холодной воды.
07:59:38 18-12-2023
Чкалова 50, центр города Барнаула, УК "Центральная", температура в квартирах 17*С, обращения жильцов уже 6-й год подряд во все инстанции - никакой реакции нет, меры не приняты, замерзаем
11:26:37 18-12-2023
гость (07:59:38 18-12-2023) Чкалова 50, центр города Барнаула, УК "Центральная", темпера... в г. Барнауле на Исакова, 251 - собачий холод!
12:28:09 18-12-2023
Вот когда, губернатор с мэром прокричат, что у них такие температуры, тады что ни будь произойдет. А пока товарищи держитесь, до естественного тепла, осталось четыре с небольшим месяца.
15:42:05 18-12-2023
Ищите причины внутри дома. Город даёт тепло исправно