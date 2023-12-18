Жители Славгорода пожаловались на лютый холод в квартирах

По словам жительницы дома, обращения куда-либо не дают результата

18 декабря 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Славгорода жалуются, что в их квартирах температура падает до 10 градусов. Об этом сообщает телеграм-канал Slavg22.

Горожанка рассказала, что живет в многоквартирном доме по адресу ул. Луначарского, 190, и батареи здесь еле теплые.

"Дома всего 10 градусов тепла. У меня угловая квартира, поэтому холоднее, чем у соседей. Кто в середине дома живет – у тех 16 градусов!" – поделилась женщина.

Люди обращались в УК и в "Теплосбыт", но "они только друг на друга перекладывают ответственность и ничего не происходит". Не помогли и жалобы в горадминистрацию.

Ранее житель барнаульской двухэтажки пожаловался на то, что в доме перемерзла труба холодной воды.