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В Алтайском крае резко сократилось поголовье крупного рогатого скота

За два месяца в регионе их число сократилось на 22,2 тысячи голов

29 ноября 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В течение сентября и октября поголовье крупного рогатого скота в Алтайском крае сократилось на 22,2 тысячи голов. Как сообщает "Банкфакс", об этом свидетельствуют данные регионального Минсельхоза.

Так, в хозяйствах всех категорий на 1 ноября поголовье крупного рогатого скота составило 594,2 тысячи голов (из которых 254,4 тысячи – коровы), свиней – 326 тысяч голов, овец и коз – 164,8 тысячи голов.

Показатели серьезно упали даже относительно сентября – тогда поголовье КРС составляло 616,4 тысячи, свиней – 329,3 тысячи, овец и коз – 163,9 тысячи.

Напомним, что ранее жители жаловались, что им приходится забивать коров из-за резкого подорожания кормов. В частности, сено оказалось плохого качества, а из-за его нехватки цена выросла с 1,2 до 3,5 тысячи рублей за тюк.

Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 17

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Гость

22:02:10 29-11-2023

Алтайский бройлер нас спасёт!

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Гость

23:59:32 29-11-2023

Гость (22:02:10 29-11-2023) Алтайский бройлер нас спасёт!... Кушай сам свой бройлер, я ем только говядину.

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Гость

22:53:36 29-11-2023

СССР импортировал зерно, чтобы накормить тучные стада. чтобы на столе у граждан было натуральное молоко, молочные продукты, мясо мясные продукты..... Сейчас Россия гонит зерно в Турцию, которая стала мировым лидером по переработки этого зерна, бесплатно в Африку миллионы тонн, а свои буренки ревут благим матом от голода. Танкера везу из Индонезии миллионы тонн пальмового масла, которым можно не в одночасье, а медленно убить основную массу живого генофонда страны, малая часть выживет, потому что существует бессовестная несправедливость. Слова о восьми детях в семье и делах происходящих на самом деле разняться.

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Гость

23:58:51 29-11-2023

Говядина исчезнет или цена станет не доступной. Путин поднял страну с колен и положил на лопатки.

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Гость

08:01:34 30-11-2023

Гость (23:58:51 29-11-2023) Говядина исчезнет или цена станет не доступной. Путин поднял... Говядина не исчезнет, а вот цена для большинства станет не доступной. Я, со своей средней пенсией на говядину смотрю, как в музее под стеклянной ветреной. Приходится довольствоваться косточками на рагу.

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Гость

08:30:22 30-11-2023

Перед зимой уменьшают стадо, к весне буренки еще нарожают, те же 20-30 тыс. Обычное дело.

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Гость

08:41:49 30-11-2023

Гость (08:30:22 30-11-2023) Перед зимой уменьшают стадо, к весне буренки еще нарожают, т... Оптимист, доживи до лета. Посмотри, что творит природа на угрозы применения ЯО. Никто не знает, что будет завтра. Я, вот смотрю на Владимира Владимировича и не узнаю его - перестал кашлять.

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Гость

08:44:41 30-11-2023

Гость (08:41:49 30-11-2023) Я, вот смотрю на Владимира Владимировича и не узнаю его - перестал кашлять. курить бросил))

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Гость

08:49:09 30-11-2023

Гость (08:44:41 30-11-2023) курить бросил))... Гость, ты видел его курящим? Этот вариант отпадает.

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Гость

08:59:05 30-11-2023

Гость (08:49:09 30-11-2023) Гость, ты видел его курящим? Этот вариант отпадает.... а он постоянно на людях? или перед камерами?

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Ирина

10:21:49 30-11-2023

Гость (08:30:22 30-11-2023) Перед зимой уменьшают стадо, к весне буренки еще нарожают, т... Прежде чем такое умо заключение писать надо жить в селе и иметь скот и понять что и как .В статье не все правду написали весной люди жаловались и собирались на митинг их правительство не услышала. Люди забивать начали скот ещё с весны цену на молоко опустили ниже плинтуса перекуса и молоко заводы не кто не захотел с этим разбираться и так же с мясом .Плюсом к этому с начало жара а потом дождь с гноил всю практически корову базу . Вопрос если нет коров кто вам нарушают новых телят ??????

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Гость

12:31:13 02-12-2023

Ирина (10:21:49 30-11-2023) Прежде чем такое умо заключение писать надо жить в селе и и... Вы правильно описали ситуацию, сама в деревне живу и коров держу

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Афиноген

08:41:54 30-11-2023

И это в аграрном крае!Стыдобошка головушке ,позор и катастрофа.

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Гость

09:45:11 30-11-2023

Помнится было дело при Карлине, просто факт. Когда перед нашим музеем долгостроем на Октября памятник Ленину снесли, и надо было что то туда ставить. Было много вариантов, достаточно удачных -крутых, но Карлин властной рукой решил ставить Мужика с девочкой-Сеятеля. Без вариантов. Ну посмеялись,поглумились-но поставили. Обозвали памятник конечно, по людски но смирились. Так вот это был акцент на то что Алтайский край-АГРАРНЫЙ край. Вслушайтесь в проблему только-Корма дорогие! И ведь это реальная причина. Приоритет-туризм.

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Владимир

10:45:22 30-11-2023

Не чего было голосовать за Томенко! Ещё пять лет мучиться.

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Возьмите и напишите Путину,

10:48:15 30-11-2023

Возьмите и напишите Путину, только он может вздрючить местных царьков.

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Лада

11:05:05 30-11-2023

Владимир (10:45:22 30-11-2023) Не чего было голосовать за Томенко! Ещё пять лет мучиться. ... А кто за него голосовал, там без нас все давно было решино.

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