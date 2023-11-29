В Алтайском крае резко сократилось поголовье крупного рогатого скота

За два месяца в регионе их число сократилось на 22,2 тысячи голов

29 ноября 2023, 19:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В течение сентября и октября поголовье крупного рогатого скота в Алтайском крае сократилось на 22,2 тысячи голов. Как сообщает "Банкфакс", об этом свидетельствуют данные регионального Минсельхоза.

Так, в хозяйствах всех категорий на 1 ноября поголовье крупного рогатого скота составило 594,2 тысячи голов (из которых 254,4 тысячи – коровы), свиней – 326 тысяч голов, овец и коз – 164,8 тысячи голов.

Показатели серьезно упали даже относительно сентября – тогда поголовье КРС составляло 616,4 тысячи, свиней – 329,3 тысячи, овец и коз – 163,9 тысячи.

Напомним, что ранее жители жаловались, что им приходится забивать коров из-за резкого подорожания кормов. В частности, сено оказалось плохого качества, а из-за его нехватки цена выросла с 1,2 до 3,5 тысячи рублей за тюк.