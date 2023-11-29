В Алтайском крае резко сократилось поголовье крупного рогатого скота
За два месяца в регионе их число сократилось на 22,2 тысячи голов
29 ноября 2023, 19:33, ИА Амител
В течение сентября и октября поголовье крупного рогатого скота в Алтайском крае сократилось на 22,2 тысячи голов. Как сообщает "Банкфакс", об этом свидетельствуют данные регионального Минсельхоза.
Так, в хозяйствах всех категорий на 1 ноября поголовье крупного рогатого скота составило 594,2 тысячи голов (из которых 254,4 тысячи – коровы), свиней – 326 тысяч голов, овец и коз – 164,8 тысячи голов.
Показатели серьезно упали даже относительно сентября – тогда поголовье КРС составляло 616,4 тысячи, свиней – 329,3 тысячи, овец и коз – 163,9 тысячи.
Напомним, что ранее жители жаловались, что им приходится забивать коров из-за резкого подорожания кормов. В частности, сено оказалось плохого качества, а из-за его нехватки цена выросла с 1,2 до 3,5 тысячи рублей за тюк.
22:02:10 29-11-2023
Алтайский бройлер нас спасёт!
23:59:32 29-11-2023
Гость (22:02:10 29-11-2023) Алтайский бройлер нас спасёт!... Кушай сам свой бройлер, я ем только говядину.
22:53:36 29-11-2023
СССР импортировал зерно, чтобы накормить тучные стада. чтобы на столе у граждан было натуральное молоко, молочные продукты, мясо мясные продукты..... Сейчас Россия гонит зерно в Турцию, которая стала мировым лидером по переработки этого зерна, бесплатно в Африку миллионы тонн, а свои буренки ревут благим матом от голода. Танкера везу из Индонезии миллионы тонн пальмового масла, которым можно не в одночасье, а медленно убить основную массу живого генофонда страны, малая часть выживет, потому что существует бессовестная несправедливость. Слова о восьми детях в семье и делах происходящих на самом деле разняться.
23:58:51 29-11-2023
Говядина исчезнет или цена станет не доступной. Путин поднял страну с колен и положил на лопатки.
08:01:34 30-11-2023
Гость (23:58:51 29-11-2023) Говядина исчезнет или цена станет не доступной. Путин поднял... Говядина не исчезнет, а вот цена для большинства станет не доступной. Я, со своей средней пенсией на говядину смотрю, как в музее под стеклянной ветреной. Приходится довольствоваться косточками на рагу.
08:30:22 30-11-2023
Перед зимой уменьшают стадо, к весне буренки еще нарожают, те же 20-30 тыс. Обычное дело.
08:41:49 30-11-2023
Гость (08:30:22 30-11-2023) Перед зимой уменьшают стадо, к весне буренки еще нарожают, т... Оптимист, доживи до лета. Посмотри, что творит природа на угрозы применения ЯО. Никто не знает, что будет завтра. Я, вот смотрю на Владимира Владимировича и не узнаю его - перестал кашлять.
08:44:41 30-11-2023
Гость (08:41:49 30-11-2023) Я, вот смотрю на Владимира Владимировича и не узнаю его - перестал кашлять. курить бросил))
08:49:09 30-11-2023
Гость (08:44:41 30-11-2023) курить бросил))... Гость, ты видел его курящим? Этот вариант отпадает.
08:59:05 30-11-2023
Гость (08:49:09 30-11-2023) Гость, ты видел его курящим? Этот вариант отпадает.... а он постоянно на людях? или перед камерами?
10:21:49 30-11-2023
Гость (08:30:22 30-11-2023) Перед зимой уменьшают стадо, к весне буренки еще нарожают, т... Прежде чем такое умо заключение писать надо жить в селе и иметь скот и понять что и как .В статье не все правду написали весной люди жаловались и собирались на митинг их правительство не услышала. Люди забивать начали скот ещё с весны цену на молоко опустили ниже плинтуса перекуса и молоко заводы не кто не захотел с этим разбираться и так же с мясом .Плюсом к этому с начало жара а потом дождь с гноил всю практически корову базу . Вопрос если нет коров кто вам нарушают новых телят ??????
12:31:13 02-12-2023
Ирина (10:21:49 30-11-2023) Прежде чем такое умо заключение писать надо жить в селе и и... Вы правильно описали ситуацию, сама в деревне живу и коров держу
08:41:54 30-11-2023
И это в аграрном крае!Стыдобошка головушке ,позор и катастрофа.
09:45:11 30-11-2023
Помнится было дело при Карлине, просто факт. Когда перед нашим музеем долгостроем на Октября памятник Ленину снесли, и надо было что то туда ставить. Было много вариантов, достаточно удачных -крутых, но Карлин властной рукой решил ставить Мужика с девочкой-Сеятеля. Без вариантов. Ну посмеялись,поглумились-но поставили. Обозвали памятник конечно, по людски но смирились. Так вот это был акцент на то что Алтайский край-АГРАРНЫЙ край. Вслушайтесь в проблему только-Корма дорогие! И ведь это реальная причина. Приоритет-туризм.
10:45:22 30-11-2023
Не чего было голосовать за Томенко! Ещё пять лет мучиться.
10:48:15 30-11-2023
Возьмите и напишите Путину, только он может вздрючить местных царьков.
11:05:05 30-11-2023
Владимир (10:45:22 30-11-2023) Не чего было голосовать за Томенко! Ещё пять лет мучиться. ... А кто за него голосовал, там без нас все давно было решино.