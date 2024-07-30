НОВОСТИОбщество

На Алтае резко вырос спрос на грузчиков и другие складские профессии

Наибольший прирост отмечается по дефицитным рабочим специальностям

30 июля 2024, 14:22, ИА Амител

Перевозка груза. Коробки / Фото: freepik.com
Перевозка груза. Коробки / Фото: freepik.com

В Алтайском крае возрос спрос на специалистов склада, а также увеличились зарплатные предложения в этой сфере, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".

Количество размещенных вакансий на складские специальности за месяц выросло на 31%.

"Наибольший прирост отмечается по дефицитным рабочим специальностям. Спрос на грузчиков за месяц увеличился на 22%. Кроме того, работодатели стали активнее искать кладовщиков (+29%), упаковщиков/комплектовщиков (+47%)", – говорится в исследовании.

Медианная зарплата для складского персонала на текущий момент составляет 50 тыс. рублей.

Рост зарплат наблюдается: у кладовщиков (+25%, 56,9 тыс. рублей), менеджеров по логистике (+18%, 65 тыс. рублей), упаковщиков/комплектовщиков (+15%, 75 тыс. рублей), начальников склада (+8%, 70 тыс. рублей).

Работа на заводе / Фото: freepik.com

На Алтае работодатели из-за кадрового дефицита вынуждены засматриваться на подростков

Также в крае увеличились средние зарплатные ожидания соискателей в возрасте 14-17 лет
НОВОСТИЭкономика
Алтайский край Работа

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров