На Алтае работодатели из-за кадрового дефицита вынуждены засматриваться на подростков
Также в крае увеличились средние зарплатные ожидания соискателей в возрасте 14-17 лет
18 июля 2024, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае кадровый дефицит заставляет работодателей все чаще рассматривать кандидатов подросткового возраста, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".
"Количество резюме юных соискателей в возрасте 14-17 лет в крае за месяц увеличилось в 1,4 раза. При этом популярность подработки среди молодых кандидатов выросла относительно прошлого года: в этом году на сервисе количество новых резюме больше на 36% в сравнении с предыдущим годом", – говорится в исследовании.
За год средняя желаемая зарплата юных соискателей в крае выросла на 10% и составила 29 тыс. рублей. При этом по России этот показатель увеличился на 22%, до 35,8 тыс. рублей.
Просмотры работодателями резюме кандидатов 14-17 лет выросли по отношению к прошлому году (+9%).
Алтайские подростки в основном хотят работать официантами, бариста, упаковщиками, комплектовщиками, продавцами, грузчиками и разнорабочими.
Ранее в Госдуме подготовили законопроект, позволяющий отправлять подростков на заводы из-за нехватки рабочих.
10:48:49 18-07-2024
В крае очень большой дифицит высококвалифицированных, низкооплачиваемых специалистов. За доширак уже и работать не хотят. Всем борщ с мясом подавай и шашлык с компотом. Обнаглели просто.
11:09:01 18-07-2024
Гость (10:48:49 18-07-2024) В крае очень большой дифицит высококвалифицированных, низкоо... дЕфицит/// умник, и 10ки не заслуживаешь получать
14:26:53 18-07-2024
Гость (11:09:01 18-07-2024) дЕфицит/// умник, и 10ки не заслуживаешь получать... А по сути сказанного?
11:14:30 18-07-2024
Дефицита нет, есть дефицит хорошо платящих зарплату работодателей! А за миску риса никто не пойдет, даже молодежь, даже в купер, где копейки платят за работу ненормированный! Да ещё и самозанятым!
11:39:18 18-07-2024
Капитализьма мон шеры, тока деньги, целуйте в опу золотого тельца
11:40:09 18-07-2024
На сайтах соискателей по любым профессиям полно... Не хотят платить..
11:56:32 18-07-2024
Лишь бы не платить нормальную зарплату...
12:05:31 18-07-2024
ДА УЕЗЖАЮТ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ!Как работодатели не могут понять, что зарплату надо срочно поднимать ,хотя бы на уровне соседей. У нас столько знакомых и родственников уехали(((Это настоящие профессионалы своего дела.
12:23:11 18-07-2024
Я понимаю,что вопрос о зарплатах к работодателям,но власти тоже должны понимать,что это необратимый процесс. Знающие себе цену специалисты потом не вернутся в край! А потом охаем, что асфальт проваливается, новые дома осыпаются, в школах полно пенсионеров и предпенсионеров, в больницах не хватает специалистов.
12:39:48 18-07-2024
А трудовому законодательству это полностью соответствует? Или есть косячки? Прокуратура же порешает? Детский труд, а им учится надо, квалифицированные кадры тоже нужны
12:40:22 18-07-2024
засматриваться на подростков --- двусмысленно
12:04:25 19-07-2024
Гость (12:40:22 18-07-2024) засматриваться на подростков --- двусмысленно... У кого что болит..
12:52:52 18-07-2024
Особенно бюджетные работодатели хотят за МРОТ и по 8 часов
15:11:55 18-07-2024
Гость (12:52:52 18-07-2024) Особенно бюджетные работодатели хотят за МРОТ и по 8 часов... ненормированным
16:34:50 18-07-2024
От куда взять деньги на зарплату, если покупательский спрос низкий.
16:55:47 18-07-2024
Ну да, подростки и на 20000 согласны, ведь им не оплачивать счета и не кормить, одевать детей...
Это проще, чем поднять зарплаты.
17:47:03 18-07-2024
Лакомый кусок для извлечения сверхприбыли не даёт покоя людоедам от капитала.Требуют максимальной оптимизации без вложения в механизацию и инновации.
20:09:23 18-07-2024
Факт. Работать некому. Все хотят быть блоггерами, как все вышеотписавшиеся деграданты. В Барнауле сейчас довольно легко найти работу от 60 тыр. без квалификации, образования и навыков. Просто вы ленивые ...ы.
12:44:04 19-07-2024
А где же дееспособное и образованное население города? Неужели сидят голодом дома, положив зубы на полку?
13:11:03 19-07-2024
Это не дифицит кадров....это прозрение кадров....платите з.п.достойную а не копейки и кадры появятся
09:51:01 31-07-2024
Гость (10:48:49 18-07-2024) В крае очень большой дифицит высококвалифицированных, низкоо... Почему - обнагнели? Разве труд, в особенности тяжелый, не должен надлежаще оплачиваться? Откуда такое неуважение в человеку труда? Что за "доширак"?