На Алтае работодатели из-за кадрового дефицита вынуждены засматриваться на подростков

Также в крае увеличились средние зарплатные ожидания соискателей в возрасте 14-17 лет

18 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Работа на заводе / Фото: freepik.com

В Алтайском крае кадровый дефицит заставляет работодателей все чаще рассматривать кандидатов подросткового возраста, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".

"Количество резюме юных соискателей в возрасте 14-17 лет в крае за месяц увеличилось в 1,4 раза. При этом популярность подработки среди молодых кандидатов выросла относительно прошлого года: в этом году на сервисе количество новых резюме больше на 36% в сравнении с предыдущим годом", – говорится в исследовании.

За год средняя желаемая зарплата юных соискателей в крае выросла на 10% и составила 29 тыс. рублей. При этом по России этот показатель увеличился на 22%, до 35,8 тыс. рублей.

Просмотры работодателями резюме кандидатов 14-17 лет выросли по отношению к прошлому году (+9%).

Алтайские подростки в основном хотят работать официантами, бариста, упаковщиками, комплектовщиками, продавцами, грузчиками и разнорабочими.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, позволяющий отправлять подростков на заводы из-за нехватки рабочих.