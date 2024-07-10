В Алтайском крае резко выросли цены на картофель

В Барнауле килограмм клубней обойдется почти в 60 рублей

10 июля 2024, 21:10, ИА Амител

Картофель / Фото: pxhere.com/ru/photo/548417

В июле в Алтайском крае произошел резкий скачок цен на картофель. По данным Алтайкрайстата, в регионе цены выросли на 10%, а в Барнауле – на 12,4% по сравнению с июнем, пишет "Алтапресс".

Сейчас средняя цена картофеля в крае составляет 55,49 рубля за килограмм, а в Барнауле – 59,63 рубля. В Белокурихе же цена за килограмм достигла примерно 60 рублей – это самый высокий показатель в регионе.

На рынке сейчас преобладает импортный картофель, стоимость которого зависит от курса валют и логистических затрат. Снижение цен ожидается, когда отечественные производители начнут собирать новый урожай. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.