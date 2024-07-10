В Алтайском крае резко выросли цены на картофель
В Барнауле килограмм клубней обойдется почти в 60 рублей
10 июля 2024, 21:10, ИА Амител
В июле в Алтайском крае произошел резкий скачок цен на картофель. По данным Алтайкрайстата, в регионе цены выросли на 10%, а в Барнауле – на 12,4% по сравнению с июнем, пишет "Алтапресс".
Сейчас средняя цена картофеля в крае составляет 55,49 рубля за килограмм, а в Барнауле – 59,63 рубля. В Белокурихе же цена за килограмм достигла примерно 60 рублей – это самый высокий показатель в регионе.
На рынке сейчас преобладает импортный картофель, стоимость которого зависит от курса валют и логистических затрат. Снижение цен ожидается, когда отечественные производители начнут собирать новый урожай. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
21:38:19 10-07-2024
У меня в огороде бесплатно
23:22:48 10-07-2024
Будем есть мясо.
09:15:48 11-07-2024
Musik (23:22:48 10-07-2024) Будем есть мясо. ... от картофки толка нет, крахмал голимый, беспонтовый.
а мясу скушал - и есть результат.
и нафига эта картоф?
09:33:40 11-07-2024
Сергей (21:38:19 10-07-2024) У меня в огороде бесплатно... Вспахать бесплатно? Отрава бесплатно? Ваш труд (посадка, прополка, окучивание, выкапывание) бесплатно?
09:47:49 11-07-2024
Гость (09:33:40 11-07-2024) Вспахать бесплатно? Отрава бесплатно? Ваш труд (посадка, про... Семенная картошка (ну ладно, тут, может, свою берут), увезти-привезти, если ты не в частном доме и участок тут же. Потом ходить из погреба таскать. А сколько ее еще пропадет-погниет. Помнится, у меня дотошные друзья как-то считали, выгоден сад-огород или наоборот, деньги тянет. Получалось по-разному, когда-то подспорье, а когда-то расходов было больше, чем прибыли. Ну да, они тогда не на земле жили, но у нас и большинство так живет.
23:06:59 10-07-2024
И бензин 92 уже за 50 перевалил. Но ни одной новости... Свобода слова!
23:35:45 10-07-2024
Позвонил водителям в Алма_Ату. Молодая картошка свыше 250 тенге - более 50 р. То есть как у нас. При этом возить ее ближе. Своей молодой у нас еще нет.
22:54:52 11-07-2024
Гость (23:35:45 10-07-2024) Позвонил водителям в Алма_Ату. Молодая картошка свыше 250 т... Она есть, но в связи с осадками мы не можем выехать копать, сейчас просохнет и попрем💪
09:02:57 11-07-2024
Он уже давно такой. По 35 р была старая картошка.
15:57:31 11-07-2024
Это уже перебор.... Ведро картохи 500₽ получается...!!!! Не зря этой весной площади под картоху увеличил!!!!))))
10:34:09 12-07-2024
Где такие цены в Бийске картошка 69 руб
14:11:31 12-07-2024
Гость (10:34:09 12-07-2024) Где такие цены в Бийске картошка 69 руб... в Аниксе уже 80 руб за кг!!!