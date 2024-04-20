В Алтайском крае с 20 апреля начали ездить сезонные поезда

Большинство электричек ходят почти ежедневно

20 апреля 2024, 13:37, ИА Амител

Электропоезд / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 20 апреля начали курсировать сезонные пригородные поезда, сообщили в Минтрансе региона. Речь идет о направлениях:

Перечисленные выше поезда ходят ежедневно, кроме вторника.

Также по выходным и праздникам будут ездить электрички № 6127 Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:16) и № 6128 Алейская – Барнаул (отправление в 16:57, прибытие в 19:39), добавили в министерстве.

Накануне сообщили, что в Алтайском крае с 22 апреля по 20 июня из-за ремонта на путях изменят расписание поезда Рубцовск – Барнаул и Локоть – Алейская.