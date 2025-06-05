Роспотребнадзор назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за десять лет
Лидером стало сливочное масло
05 июня 2025, 10:14, ИА Амител
В России за последние десять лет – с 2014 по 2024 год – довольно ощутимо подорожал целый ряд продуктов, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
"Лидером стало сливочное масло: цены на него выросли с 339 до 927 рублей за килограмм, то есть в три раза. В тройку лидеров также вошли мороженая рыба (с 98 до 244 рублей, рост в 2,5 раза) и яблоки (с 68 до 160 рублей, рост в 2,4 раза)", – говорится в материале.
В два раза выросли цены на говядину – с 252 до 560 рублей, почти в два раза – на курицу (с 117 до 221 рубля). Молоко подорожало с 42 рублей за литр до 78 рублей.
Ранее сообщалось, что в России заметно подорожают продукты из-за введения обязательных ГОСТов.
11:05:18 05-06-2025
Картофель с 15 до 90
12:39:28 05-06-2025
Гость (11:05:18 05-06-2025) Картофель с 15 до 90... ЗП тоже не хило вырасла.
19:02:04 05-06-2025
Musik (12:39:28 05-06-2025) ЗП тоже не хило вырасла.... выросла, ага. у меня на целых 30 % с 15 года.
18:59:36 05-06-2025
Гость (11:05:18 05-06-2025) Картофель с 15 до 90... 10 лет назад, картоха стоила около четырех рублей в Ашане.
11:40:39 05-06-2025
Все, без исключения............
12:21:36 05-06-2025
Гость (11:40:39 05-06-2025) Все, без исключения............... Подешевела рабочая сила.
12:47:57 05-06-2025
Гость (12:21:36 05-06-2025) Подешевела рабочая сила.... "В России 34,6 процента граждан считают, что достойный заработок — это до 200 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование, проведенное «Финансы Mail». Его результаты процитировало RT."
12:08:48 05-06-2025
- "Роспотребнадзор назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за десять лет"--------- Что я бы делал без этого надзора? Остается крыть не цензурными словами тех, кто устроил это.
12:21:37 05-06-2025
Меня всегда удивляет в новостях цена на говядину, они оптовую цену что-ли пишут.
15:27:16 05-06-2025
Гость (12:21:37 05-06-2025) Меня всегда удивляет в новостях цена на говядину, они оптову... Да
12:33:28 05-06-2025
деньги-то и труд человеческий когда дорожать начнут? ну или хотя бы дешеветь перестанут? у РПН есть мысли по этому поводу?
а говядина дешеветь не будет, потому что ее с ЮА везут.
свои жЫтницы с закромами опустели, в них даже картошки нет, не то что мсяо
13:35:34 05-06-2025
Это вам за голосование на госуслугах
14:47:18 05-06-2025
Водка когда подешевеет?
16:07:39 05-06-2025
Средняя инфляция была 4--8% , за 10 лет - 60% . Назовите продукты , которые подорожали меньше , чем в 2 раза!! с 2014 года? А пенсии и зарплаты за это время в 2 раза не выросли.
Про недвижимость и авто, я уже молчу...
19:06:08 05-06-2025
Где это масло сливочное по 900 рублей, 1200, не меньше. Всё подорожало.