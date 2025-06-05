НОВОСТИЭкономика

Роспотребнадзор назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за десять лет

Лидером стало сливочное масло

05 июня 2025, 10:14, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России за последние десять лет – с 2014 по 2024 год – довольно ощутимо подорожал целый ряд продуктов, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

"Лидером стало сливочное масло: цены на него выросли с 339 до 927 рублей за килограмм, то есть в три раза. В тройку лидеров также вошли мороженая рыба (с 98 до 244 рублей, рост в 2,5 раза) и яблоки (с 68 до 160 рублей, рост в 2,4 раза)", – говорится в материале.

В два раза выросли цены на говядину – с 252 до 560 рублей, почти в два раза – на курицу (с 117 до 221 рубля). Молоко подорожало с 42 рублей за литр до 78 рублей.

Ранее сообщалось, что в России заметно подорожают продукты из-за введения обязательных ГОСТов.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Говядина – почти на сотню. Как подорожало мясо в Алтайском крае с начала 2025 года

Меньше всего за три прошедших месяца изменилась стоимость курицы
НОВОСТИОбщество

цены Продукты

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

11:05:18 05-06-2025

Картофель с 15 до 90

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:39:28 05-06-2025

Гость (11:05:18 05-06-2025) Картофель с 15 до 90... ЗП тоже не хило вырасла.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:02:04 05-06-2025

Musik (12:39:28 05-06-2025) ЗП тоже не хило вырасла.... выросла, ага. у меня на целых 30 % с 15 года.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:59:36 05-06-2025

Гость (11:05:18 05-06-2025) Картофель с 15 до 90... 10 лет назад, картоха стоила около четырех рублей в Ашане.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:39 05-06-2025

Все, без исключения............

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:36 05-06-2025

Гость (11:40:39 05-06-2025) Все, без исключения............... Подешевела рабочая сила.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:47:57 05-06-2025

Гость (12:21:36 05-06-2025) Подешевела рабочая сила.... "В России 34,6 процента граждан считают, что достойный заработок — это до 200 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование, проведенное «Финансы Mail». Его результаты процитировало RT."

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:48 05-06-2025

- "Роспотребнадзор назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за десять лет"--------- Что я бы делал без этого надзора? Остается крыть не цензурными словами тех, кто устроил это.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:37 05-06-2025

Меня всегда удивляет в новостях цена на говядину, они оптовую цену что-ли пишут.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:16 05-06-2025

Гость (12:21:37 05-06-2025) Меня всегда удивляет в новостях цена на говядину, они оптову... Да

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:28 05-06-2025

деньги-то и труд человеческий когда дорожать начнут? ну или хотя бы дешеветь перестанут? у РПН есть мысли по этому поводу?
а говядина дешеветь не будет, потому что ее с ЮА везут.
свои жЫтницы с закромами опустели, в них даже картошки нет, не то что мсяо

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:34 05-06-2025

Это вам за голосование на госуслугах

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:18 05-06-2025

Водка когда подешевеет?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:39 05-06-2025

Средняя инфляция была 4--8% , за 10 лет - 60% . Назовите продукты , которые подорожали меньше , чем в 2 раза!! с 2014 года? А пенсии и зарплаты за это время в 2 раза не выросли.
Про недвижимость и авто, я уже молчу...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:08 05-06-2025

Где это масло сливочное по 900 рублей, 1200, не меньше. Всё подорожало.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров