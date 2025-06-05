Лидером стало сливочное масло

05 июня 2025, 10:14, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России за последние десять лет – с 2014 по 2024 год – довольно ощутимо подорожал целый ряд продуктов, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

"Лидером стало сливочное масло: цены на него выросли с 339 до 927 рублей за килограмм, то есть в три раза. В тройку лидеров также вошли мороженая рыба (с 98 до 244 рублей, рост в 2,5 раза) и яблоки (с 68 до 160 рублей, рост в 2,4 раза)", – говорится в материале.

В два раза выросли цены на говядину – с 252 до 560 рублей, почти в два раза – на курицу (с 117 до 221 рубля). Молоко подорожало с 42 рублей за литр до 78 рублей.

Ранее сообщалось, что в России заметно подорожают продукты из-за введения обязательных ГОСТов.