В Алтайском крае с начала сентября подскочило число пострадавших от клещей
С весны эти членистоногие покусали почти 6,6 тысячи человек
07 сентября 2024, 18:35, ИА Амител
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 79 жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Для сравнения: неделей ранее эти членистоногие покусали 53 человека.
Всего с начала сезона активности клещей (30 марта) в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 6596 человек, в том числе 1685 детей.
Наибольшее количество укусов происходит при посещении жителями окрестностей сел: в лесополосах, на опушках леса, пастбищах и в березовых колках. Клещи концентрируются вдоль лесных троп, в низинах и по старым вырубкам. 80% пострадавших за последнюю неделю подцепили этих членистоногих при сборе грибов.
Ранее сообщили, что в крае с третьей декады августа активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Их высокая активность ожидается до конца сентября.
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