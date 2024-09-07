В Алтайском крае с начала сентября подскочило число пострадавших от клещей

С весны эти членистоногие покусали почти 6,6 тысячи человек

07 сентября 2024, 18:35, ИА Амител

Клещ на пальце / Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 79 жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Для сравнения: неделей ранее эти членистоногие покусали 53 человека.

Всего с начала сезона активности клещей (30 марта) в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 6596 человек, в том числе 1685 детей.

Наибольшее количество укусов происходит при посещении жителями окрестностей сел: в лесополосах, на опушках леса, пастбищах и в березовых колках. Клещи концентрируются вдоль лесных троп, в низинах и по старым вырубкам. 80% пострадавших за последнюю неделю подцепили этих членистоногих при сборе грибов.

Ранее сообщили, что в крае с третьей декады августа активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Их высокая активность ожидается до конца сентября.