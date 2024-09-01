Жителей Алтайского края предупредили об опасных клещах

Высокая активность клещей рода Dermacentor ожидается до конца сентября

01 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае с третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

"Высокая активность клещей рода Dermacentor ожидается до конца сентября. Одиночные активные клещи возможны и в октябре при условии теплой, сухой осени", – рассказали в ведомстве.

Также там отметили, что за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 53 жителя. Всего с начала сезона активности этих членистоногих (30 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратились 6517 человек, в том числе 1654 ребенка.

"Наибольшее количество присасываний клещей происходит при посещении жителями окрестностей сельских населенных пунктов, в лесополосах, на опушках леса, на пастбищах, в березовых колках. Клещи сосредотачиваются вдоль лесных тропинок, в низинах (грибных местах), по старым вырубкам", – отметили специалисты.

При этом 80% пострадавших за последнюю неделю подцепили клещей при сборе ягод и грибов.