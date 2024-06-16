В Алтайском крае сель заблокировал дорогу между селами
Расчищать участок пришлось с помощью тракторов
16 июня 2024, 19:18, ИА Амител
Сель в Чарышском районе / Фото: unsplash.com
В Чарышском районе между селом Щебнюха и селом Озерки сошел сель. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам участницы сообщества, движение оказалось заблокировано – сошедшая грязь не давала проехать автомобилям. На месте собралась огромная пробка.
Согласно снимкам, расчищать завал пришлось спецтехнике. На данный момент движение на участке уже восстановлено.
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