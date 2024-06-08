В Рубцовске при пожаре в многоэтажке пострадала женщина и ребенок

Огнеборцы вывели на свежий воздух 26 человек

08 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске пожарные спасли 26 человек при возгорании в пятиэтажном доме на улице Осипенко, двое жильцов пострадали.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, возгорание случилось в одной из квартир утром 8 июня. Пройденная огнем площадь составила 20 "квадратов".

"Спасено 26 человек (из них пятеро детей). Травмировано два человека – мальчик и женщина", – рассказали в ведомстве.

Всего на месте работало 22 специалиста, шесть единиц техники и пять звеньев газодымозащитной службы. Причину произошедшего выясняют.