В Рубцовске при пожаре в многоэтажке пострадала женщина и ребенок
Огнеборцы вывели на свежий воздух 26 человек
08 июня 2024, 12:00, ИА Амител
Пожар в Рубцовске / Фото: МЧС Алтайского края
В Рубцовске пожарные спасли 26 человек при возгорании в пятиэтажном доме на улице Осипенко, двое жильцов пострадали.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, возгорание случилось в одной из квартир утром 8 июня. Пройденная огнем площадь составила 20 "квадратов".
"Спасено 26 человек (из них пятеро детей). Травмировано два человека – мальчик и женщина", – рассказали в ведомстве.
Всего на месте работало 22 специалиста, шесть единиц техники и пять звеньев газодымозащитной службы. Причину произошедшего выясняют.
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