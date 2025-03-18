Скорые, сироты, дороги. На что потратят дополнительные средства бюджета Алтайского края
Краевая казна вырастет почти на 19 млрд рублей
18 марта 2025, 14:16, Александра Черданцева
Расходы бюджета Алтайского края в 2025 году вырастут на 18,77 млрд рублей. Эти средства пойдут на сферы здравоохранения, "социалку", дороги и транспорт. Об этом сообщил председатель комитета регионального Заксобрания по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев. Вопрос о повышении доходной и расходной частей рассмотрят на сессии 27 марта.
По словам депутата, повышение расходов запланировано на следующих направлениях:
- 2,8 млрд рублей прибавки получит фонд оплаты труда бюджетников;
- 1,3 млрд – на обновление общественного транспорта;
- 1 млрд рублей дополнительно выделят на сбалансированность муниципальных бюджетов, на прочие дотации городам и районам края направят еще 300 млн рублей;
- 1 млрд – покупка жилья для детей-сирот;
- 800 млн – плюсом к дорожному фонду (в итоге он составит почти 28,6 млрд);
- 713 млн рублей дадут Яровому для улучшения отопительной системы;
- 615 млн – на здравоохранение, в том числе 200 млн на ежемесячные выплаты работникам станций и отделений скорой помощи;
- 600 млн пойдет на софинансирование расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;
- 500 млн – на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения;
- 200 млн – на образование.
Напомним, бюджет на 2025 год был принят по расходам на уровне 192 млрд рублей. С учетом новых поступлений он вырастет на 18,77 млрд рублей – до 211 млрд. Как ранее сообщал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, изначально на зарплату бюджетникам в казне запланировано 70 млрд рублей, теперь эта строка расходов выросла на 2,8 млрд рублей.
15:13:33 18-03-2025
А основные - на чипирование собак...
16:00:33 18-03-2025
Статья с особым цинизмом. Большей частью деньги потратят на корм чиновников, а пишут на социалку, здравоохранение, дороги... Может их сокращать надо? Может всё же нам не надо столько перекладывателей бумаг? Понял, это чтобы отчитаться о росте зп в Алтайском рае!