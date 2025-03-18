Скорые, сироты, дороги. На что потратят дополнительные средства бюджета Алтайского края

Краевая казна вырастет почти на 19 млрд рублей

18 марта 2025, 14:16, Александра Черданцева

Рассмотрение бюджета на сессии АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Расходы бюджета Алтайского края в 2025 году вырастут на 18,77 млрд рублей. Эти средства пойдут на сферы здравоохранения, "социалку", дороги и транспорт. Об этом сообщил председатель комитета регионального Заксобрания по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев. Вопрос о повышении доходной и расходной частей рассмотрят на сессии 27 марта.

По словам депутата, повышение расходов запланировано на следующих направлениях:

2,8 млрд рублей прибавки получит фонд оплаты труда бюджетников;

1,3 млрд – на обновление общественного транспорта;

1 млрд рублей дополнительно выделят на сбалансированность муниципальных бюджетов, на прочие дотации городам и районам края направят еще 300 млн рублей;

1 млрд – покупка жилья для детей-сирот;

800 млн – плюсом к дорожному фонду (в итоге он составит почти 28,6 млрд);

713 млн рублей дадут Яровому для улучшения отопительной системы;

615 млн – на здравоохранение, в том числе 200 млн на ежемесячные выплаты работникам станций и отделений скорой помощи;

600 млн пойдет на софинансирование расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;

500 млн – на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения;

200 млн – на образование.

Напомним, бюджет на 2025 год был принят по расходам на уровне 192 млрд рублей. С учетом новых поступлений он вырастет на 18,77 млрд рублей – до 211 млрд. Как ранее сообщал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, изначально на зарплату бюджетникам в казне запланировано 70 млрд рублей, теперь эта строка расходов выросла на 2,8 млрд рублей.