В Алтайском крае сгорели два частных дома из-за неисправности печей

Пожары потушили в Ключах и Островном

28 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 27 мая потушили два частных дома, которые загорелись из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печей.

Как сообщили в МЧС региона, один из таких пожаров случился в райцентре Ключи. Жилище потушили на площади 64 "квадрата". Пострадавших нет.

Второе возгорание по этой же причине произошло в селе Островное Мамонтовского района. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

Всего за 27 мая в крае потушили 23 пожара, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.