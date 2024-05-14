Похолодание придет в регион в третьей декаде мая

14 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Заморозки / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае, по предварительному прогнозу, в ночь на 24 мая могут ударить заморозки до -2 градусов, на почве температура может опуститься до -3...-5 градусов. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Еще в ночь на 20 мая в Алтайском крае ожидается от +3 до +9°С, а днем воздух прогреется до +19...+24. Но с 21-го числа в регион придет похолодание и с затоком холода температура воздуха начнет понижаться. А в ночь на 23 мая, по предварительным данным, на почве могут быть заморозки до -5 градусов", – предупредила синоптик.

Более точный прогноз появится 20 мая. Ранее председатель отделения Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков давал рекомендации по защите растений от заморозков. Спасти от гибели их можно, укрыв полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой. Своими лайфхаками он поделился с amic.ru, подробности в нашем материале.