Останемся без посадок? На Алтае синоптики прогнозируют ночные майские заморозки
Похолодание придет в регион в третьей декаде мая
14 мая 2024, 06:15, ИА Амител
В Алтайском крае, по предварительному прогнозу, в ночь на 24 мая могут ударить заморозки до -2 градусов, на почве температура может опуститься до -3...-5 градусов. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"Еще в ночь на 20 мая в Алтайском крае ожидается от +3 до +9°С, а днем воздух прогреется до +19...+24. Но с 21-го числа в регион придет похолодание и с затоком холода температура воздуха начнет понижаться. А в ночь на 23 мая, по предварительным данным, на почве могут быть заморозки до -5 градусов", – предупредила синоптик.
Более точный прогноз появится 20 мая. Ранее председатель отделения Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков давал рекомендации по защите растений от заморозков. Спасти от гибели их можно, укрыв полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой. Своими лайфхаками он поделился с amic.ru, подробности в нашем материале.
08:07:54 14-05-2024
И в аккурат у половины города рубанут горячую воду. Ну что, просто зашибись!
08:33:11 14-05-2024
Гость (08:07:54 14-05-2024) И в аккурат у половины города рубанут горячую воду. Ну что, ... Водонагреватель на 50 литров стоит сущие копейки, хватит уже ныть.
10:52:27 14-05-2024
Гость (08:33:11 14-05-2024) Водонагреватель на 50 литров стоит сущие копейки, хватит уже... Как же мы жили-то без "мудрых" советов? Без твоих соплей разберемся...
08:10:11 14-05-2024
Такое в Сибири обычное явление. Спасать особо ничего и не надо, ведь еще ничего и не проросло. Что-то проклюнулось в теплицах, так там такие заморозки не страшны. А заморозки будут до конца июня.
09:46:49 14-05-2024
Ага проклюнулось, помидоры уже висят, а заморозки до конца июля, а потом снежный покров. Каждый суслик агроном.
10:07:40 14-05-2024
Тоже со стажем (09:46:49 14-05-2024) Ага проклюнулось, помидоры уже висят, а заморозки до конца и... так не надо сажать их в январе. заморозков не видно на неделю вперёд
12:05:08 14-05-2024
Так я и не сажаю, слово сарказм погуглите.
13:03:43 14-05-2024
Как спасать не надо? Если не понимаете, то не пишите. Плодовые деревья цвет набрали. Если будут заморозки, то можем остаться без яблок, груш или абрикосов. Кустарники тоже или цветут, или цвет набрали. К 23 маю как раз все цвести будет
13:56:13 20-05-2024
Скорее всего это в предгорьях будет. Например, в Змеиногорском районе. Там это обязательно в это время.