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В Алтайском крае снижается число больных алкоголизмом

Вместе с этим падает и число госпитализаций с алкогольными психозами

09 апреля 2025, 11:45, ИА Амител

Бар с разным алкоголем / Фото: amic.ru
Бар с разным алкоголем / Фото: amic.ru

В Алтайском крае снизился уровень алкоголизма. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, по итогам 2024 года на 100 тысяч населения региона зафиксировано 1133,2 случая заболевания. Это на 4% меньше, чем по итогам 2023 года.

Отмечается, что вместе с этим падает и число госпитализаций людей с алкогольными психозами. Их стало на 8% меньше.

Помощь пациентам с алкогольной и наркотической зависимостью оказывает Алтайский краевой наркологический диспансер. Всего в нем 210 коек, в том числе 38 мест для медицинской реабилитации и 61 – дневного стационара. Кроме того, в районах края действует 60 наркологических кабинетов.

Ранее руководитель краевого наркологического диспансера Андрей Иванов рассказывал, что текущий уровень алкоголизма в Алтайском крае на треть выше среднего по РФ. Чаще всего такие больные встречаются в Бийске, Рубцовске и Заринске, а также в семи районах: Залесовском, Косихинском, Павловском, Калманском, Топчихинском, Баевском, Поспелихинском.

Алтайский край алкоголь

Комментарии 5

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Гость

12:51:04 09-04-2025

Стали, просто, больше по тихому выпивать,а тех, кого сильно накрывапт. уже отловили. в ребе очень много, кто приходит откапываться.

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Гость

14:04:24 09-04-2025

Число выявленных? так все алкоголики и побежали рассказывать, что больны))

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Костья

15:16:48 09-04-2025

мож вымерли...как мамонты...

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Гость

16:01:18 09-04-2025

Старшее поколение пило крепкие напитки а молодежь всякие энергетики и легкое. Те, уже действительно вымирают, не остается их.

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Гость

08:08:44 10-04-2025

Кто подсчитывал то? Аааа.. сообщает пресс-служба регионального Минздрава.. Эти да, как им скажут, так и подсчитают.

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