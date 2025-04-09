В Алтайском крае снижается число больных алкоголизмом
Вместе с этим падает и число госпитализаций с алкогольными психозами
09 апреля 2025, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае снизился уровень алкоголизма. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, по итогам 2024 года на 100 тысяч населения региона зафиксировано 1133,2 случая заболевания. Это на 4% меньше, чем по итогам 2023 года.
Отмечается, что вместе с этим падает и число госпитализаций людей с алкогольными психозами. Их стало на 8% меньше.
Помощь пациентам с алкогольной и наркотической зависимостью оказывает Алтайский краевой наркологический диспансер. Всего в нем 210 коек, в том числе 38 мест для медицинской реабилитации и 61 – дневного стационара. Кроме того, в районах края действует 60 наркологических кабинетов.
Ранее руководитель краевого наркологического диспансера Андрей Иванов рассказывал, что текущий уровень алкоголизма в Алтайском крае на треть выше среднего по РФ. Чаще всего такие больные встречаются в Бийске, Рубцовске и Заринске, а также в семи районах: Залесовском, Косихинском, Павловском, Калманском, Топчихинском, Баевском, Поспелихинском.
12:51:04 09-04-2025
Стали, просто, больше по тихому выпивать,а тех, кого сильно накрывапт. уже отловили. в ребе очень много, кто приходит откапываться.
14:04:24 09-04-2025
Число выявленных? так все алкоголики и побежали рассказывать, что больны))
15:16:48 09-04-2025
мож вымерли...как мамонты...
16:01:18 09-04-2025
Старшее поколение пило крепкие напитки а молодежь всякие энергетики и легкое. Те, уже действительно вымирают, не остается их.
08:08:44 10-04-2025
Кто подсчитывал то? Аааа.. сообщает пресс-служба регионального Минздрава.. Эти да, как им скажут, так и подсчитают.