В Алтайском крае снижается смертность, но падает рождаемость

Согласно статистике, всего за десять месяцев текущего года в Алтайском крае родилось 14 112 младенцев

14 декабря 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край продолжает терять население за счет низкой рождаемости и миграционного оттока. Как сообщает Росстат, на 1 января 2023 года численность населения составила 2,131 млн человек, тогда как год назад показатель был несколько выше – 2,135 млн человек.

Согласно статистике, всего за десять месяцев текущего года в Алтайском крае родилось 14 112 младенцев. Умерло за тот же период 25 099 человек. Последний показатель упал – в 2022 году он составил 33 994 человека, а в 2021-м – 43 704.

Ситуацию усугубляет рождаемость, которая постепенно становится все ниже. Для сравнения: в 2022 году родилось 17 750 младенцев, в 2021-м – 19 141, а в 2020-м – 20 168. В 2019 году на свет появилось 21 311 младенцев, а в 2018-м – 23 728.

Отметим, что миграция также вносит свой вклад. По информации Алтайкрайстата, за девять месяцев 2023 года в регион приехало свыше 18,5 тысячи человек, а уехало чуть более 19,1 тысячи.