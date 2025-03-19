В Алтайском крае снижается уровень заболеваемости ОРВИ

За неделю показатель упал на 6,6%

19 марта 2025, 14:22, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Уровень заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае снизился на 6,6% за неделю. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С 10 по 16 марта в регионе зарегистрировали 28 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 6,6% ниже, чем на прошлой неделе.

"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа А(Н1N1)09, а также вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы, риносинцитиальные)", – рассказали в ведомстве.

При этом, по состоянию на 18 марта, в крае все еще закрыто восемь школ из-за отсутствия более 20% детей по причине заболевания ОРВИ. Ограничения действуют в образовательных учреждениях Бийска, а также Ельцовского, Троицкого, Целинного, Угловского и Зонального районов. Частично закрыто 270 классов в 86 школах. Также на карантине пока находятся семь детских садов в Славгороде, Бийском, Троицком, Панкрушихинском и Целинном районах. Частично закрыто 123 группы в 67 детских садах.