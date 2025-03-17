Заболеваемость ОРВИ на Алтае снижается, но все еще обгоняет прошлогодние показатели

Эпидпорог по краю превышен на 40%

17 марта 2025, 21:42, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В Алтайском крае постепенно снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако эти показатели все еще выше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал глава краевого Минздрава Дмитрий Попов. Его цитирует "КП-Барнаул".

По его словам, на протяжении нескольких недель наблюдается тенденция к снижению заболеваемости на 6,5% в неделю. Также фиксируется сокращение тяжелых случаев. Количество вызовов скорой помощи снизилось с 2,2 тысячи до 1,8−1,9 тысячи в сутки.

"При этом мы пока что еще выше уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года. То есть в динамике внутри года мы снижаемся, но по сравнению с 2024 годом статистика выше", − отметил Попов.

В целом эпидемический порог в крае превышен на 40%. В Барнауле заболеваемость держится на уровне эпидпорога и постепенно снижается.

Число пациентов с пневмонией также уменьшается − примерно на 12% в неделю. В тяжелом состоянии на данный момент находятся девять человек, все взрослые.

Среди вирусов, вызывающих заболевания, выявлены грипп В, грипп A(H1N1)09, риновирусы и метапневмовирусы.

По данным Роспотребнадзора на 12 марта в Алтайском крае в связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыли десять школ и пять детсадов.

"В связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью закрыто десять школ (Алейск, Бийск, Ельцовский, Троицкий, Романовский, Хабарский районы)", – указывали специалисты.

Частично закрыли 291 класс в 90 школах. Также полностью закрыто пять детских садов: Тальменском, Целинном, Троицком и Панкрушихинском районах.