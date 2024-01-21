В Алтайском крае снижается заболеваемость туберкулезом

Специалисты отмечают, что централизация службы позволила сделать диагностику и лечение болезни доступнее

21 января 2024, 12:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае по сравнению с 2015 годом заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,3 раза, а смертность от этой болезни – в 3,2 раза. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В министерстве напомнили, что в 2023 году в состав Алтайского противотуберкулезного диспансера вошли Рубцовский, Бийский, Славгородский, Благовещенский, а также Шелаболихинская и Лебяженская туберкулезные больницы.

"Централизация службы позволила сделать более доступными диагностику и лечение туберкулеза вне зависимости от места проживания пациентов", – рассказал главный врач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера Олег Войтов.

Он также добавил, что высвобожденные средства направили на увеличение зарплаты специалистов, что позволило привлечь во фтизиатрическую службу во второй половине года сразу 11 врачей различных специальностей.