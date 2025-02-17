В Алтайском крае снизилось число абортов
Показатель уменьшается ежегодно — по мнению медиков, тенденция сохранится
17 февраля 2025, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае снизилось число абортов. Как сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на региональный Минздрав, женщины стали прерывать беременность в 3,5 раза реже, чем в 2007 году.
Отмечается, что в прошлом году от аборта отказалась каждая третья беременная. В целом показатель по прерываниям беременности меньше среднего по России, причем ежегодно он снижается.
По мнению медиков, эта тенденция сохранится: с 2025 года во всех женских консультациях занялись подготовкой семьи к рождению ребенка. Кроме того, с беременными работают медицинские психологи. При этом в ведомстве отметили, что сам общий показатель рождаемости в Алтайском крае продолжает снижаться.
13:10:47 17-02-2025
если попов "слегка" просчитался, то зачем его дурь повторять везде? за это время на 400 тыщ населения стало меньше, меньше и абортов, поскольку уезжают в репродуктивном возрасте...
13:33:45 17-02-2025
Если в Алтайском крае ежегодно падает рождаемость и упало количество абортов в 3.5 раза, то число беременностей уменьшилось более чем в 3.5 раза. Наверное это происходит из-за устойчивого тренда на улучшение жизни в результате эффективной работы наших законодателей и чиновников и любовь всё меньше интересует нашу молодёжь.
14:00:50 17-02-2025
Снизилось количественно, но не снизилось пропорционально рождаемости.
21:21:10 17-02-2025
Акушерка (14:00:50 17-02-2025) Снизилось количественно, но не снизилось пропорционально рож... Вот-вот. Покажите теперь цифры по количеству рождаемости.
14:21:14 17-02-2025
Лучше стали предохраняться- меньше беременеть- меньше абортироваться.
14:30:21 17-02-2025
По статистике портрет "типичной абортницы" - замужняя женщина около 35 лет, имеющая одного или более детей. Ни о чем не говорит?..
15:34:34 17-02-2025
Гость (14:30:21 17-02-2025) По статистике портрет "типичной абортницы" - замужняя женщин... Говорит о том, что муж и не подозревал.
16:41:40 17-02-2025
Гость (15:34:34 17-02-2025) Говорит о том, что муж и не подозревал.... Да вы что?))) Правда? То есть муж счастлив, муж готов обеспечивать двоих, троих, да хоть десяток, и возможность есть, и квартиру он уже готов купить побольше, а жена такая - да пойду прогуляюсь, заодно аборт сделаю. Так и запишем - мужик всегда счастлив, узнав о беременности жены или подруги и всегда готов воспитывать и содержать ребенка.
16:12:35 18-02-2025
Гость (16:41:40 17-02-2025) Да вы что?))) Правда? То есть муж счастлив, муж готов обеспе... Как в анекдоте.. Приходит мужик к сексологу- Вот, у нас давно секса нет, живем уже... Дохтур- это у вас нет!
14:08:27 18-02-2025
Бгг (13:10:47 17-02-2025) если попов "слегка" просчитался, то зачем его дурь повторять... Еще бы сообщали этническую ситуацию, кто приехал, кто уехал и кто и пополнил стройные ряды края. А низзяа! Мир, братство, жвачка..