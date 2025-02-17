Показатель уменьшается ежегодно — по мнению медиков, тенденция сохранится

17 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Беременность / Фото: unsplash.com / freestocks

В Алтайском крае снизилось число абортов. Как сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на региональный Минздрав, женщины стали прерывать беременность в 3,5 раза реже, чем в 2007 году.

Отмечается, что в прошлом году от аборта отказалась каждая третья беременная. В целом показатель по прерываниям беременности меньше среднего по России, причем ежегодно он снижается.

По мнению медиков, эта тенденция сохранится: с 2025 года во всех женских консультациях занялись подготовкой семьи к рождению ребенка. Кроме того, с беременными работают медицинские психологи. При этом в ведомстве отметили, что сам общий показатель рождаемости в Алтайском крае продолжает снижаться.