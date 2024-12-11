Какие выплаты для повышения рождаемости появятся в Алтайском крае в 2025 году?
Поддержка семей в регионе не только не сократится, но и добавятся новые меры поддержки
11 декабря 2024, 17:35, ИА Амител
Семья с ребенком / Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema
В Алтайском крае в 2025 году появятся три новые выплаты в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости, рассказала amic.ru министр соцзащиты региона Наталья Оськина. Они направлены на поддержку многодетных, молодых студенческих и работающих семей, а также на укрепление репродуктивного здоровья.
Какие меры для повышения рождаемости появятся в Алтайском крае в 2025 году, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
1
100 тысяч рублей беременным студенткам
С 2025 года беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.
Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, срок беременности должен составлять не менее 22 недель.
2
300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка
С 2025 года семья сможет получить 300 тысяч рублей дополнительно к региональному материнскому капиталу, размер которого составляет 87 тысяч рублей.
Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, речь идет о единовременной выплате при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей.
3
Компенсация семье с ребенком стоимости аренды жилья
С 2025 года семьям с детьми будут частично компенсировать стоимость аренды жилья в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.
Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, речь идет о семьях с детьми, рожденными начиная с 1 января 2025 года.
18:09:19 11-12-2024
еще нужно сократить раб нед на 4 дневку
22:39:30 11-12-2024
Гость (18:09:19 11-12-2024) еще нужно сократить раб нед на 4 дневку... Правильно, пусть работают эти тетки из поколения 70- 80-х, которые сами своих детей смогли вырастить, без подачек, помощи государства и нытья, а молодые мамки пусть идут, они еще не весь тик-ток пересмотрели .
18:43:45 11-12-2024
Отмените алименты и пусть государство платит алименты!
А также государство пусть даёт бесплатно квартиры!
А нам мужчинам останется только соревноваться под лозунгом " кто больше всех сделал детей от разных женщин" и будет всем счастье и демографию поднимем!
20:17:39 11-12-2024
Закрепите за мной институт культуры и через год всех студенток опылю...
20:22:43 11-12-2024
А когда будут платить безусловный базовый доход как в Монголии всем?
11:08:40 12-12-2024
гладко было на бумаге, да забыли про овраги, все как всегда будет, ни кто ни чего не получит или получат единицы после долгих сборов документов.
12:20:18 12-12-2024
Проблема существует не один десяток лет. Видно, сильно прижало. А что говорить о простых обывателях? Как их то прижало, что власть имущие засуетились...
14:42:11 12-12-2024
Опять какие то дохлые подачки.Вы принципиально решайте вопрос.Чтобы семьи были не на птичьих правах а с гарантированной возможностью жить достойно и быть уверенными в завтрашнем дне.Вот 100 тысяч для беременной студентки.Что это ?Смех.