Какие выплаты для повышения рождаемости появятся в Алтайском крае в 2025 году?

Поддержка семей в регионе не только не сократится, но и добавятся новые меры поддержки

11 декабря 2024, 17:35, ИА Амител

Семья с ребенком / Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema

В Алтайском крае в 2025 году появятся три новые выплаты в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости, рассказала amic.ru министр соцзащиты региона Наталья Оськина. Они направлены на поддержку многодетных, молодых студенческих и работающих семей, а также на укрепление репродуктивного здоровья.

Какие меры для повышения рождаемости появятся в Алтайском крае в 2025 году, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1 100 тысяч рублей беременным студенткам С 2025 года беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости. Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

2 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка С 2025 года семья сможет получить 300 тысяч рублей дополнительно к региональному материнскому капиталу, размер которого составляет 87 тысяч рублей. Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, речь идет о единовременной выплате при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей.