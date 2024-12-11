НОВОСТИОбщество

Какие выплаты для повышения рождаемости появятся в Алтайском крае в 2025 году?

Поддержка семей в регионе не только не сократится, но и добавятся новые меры поддержки

11 декабря 2024, 17:35, ИА Амител

Семья с ребенком / Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema
Семья с ребенком / Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema

В Алтайском крае в 2025 году появятся три новые выплаты в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости, рассказала amic.ru министр соцзащиты региона Наталья Оськина. Они направлены на поддержку многодетных, молодых студенческих и работающих семей, а также на укрепление репродуктивного здоровья.

Какие меры для повышения рождаемости появятся в Алтайском крае в 2025 году, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1

100 тысяч рублей беременным студенткам

С 2025 года беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.
Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, срок беременности должен составлять не менее 22 недель.
2

300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка

С 2025 года семья сможет получить 300 тысяч рублей дополнительно к региональному материнскому капиталу, размер которого составляет 87 тысяч рублей.
Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, речь идет о единовременной выплате при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей.
3

Компенсация семье с ребенком стоимости аренды жилья

С 2025 года семьям с детьми будут частично компенсировать стоимость аренды жилья в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.
Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, речь идет о семьях с детьми, рожденными начиная с 1 января 2025 года.

Год войдет в историю. Наталья Оськина о помощи семьям с детьми и счастье не по указу

В Алтайском крае для семей с детьми введут новые меры поддержки: студентам за рождение ребенка хотят выплачивать по 100 тыс. рублей, а семьям, у которых нет квартиры, – частично компенсировать арендную плату
НОВОСТИОбщество

Алтайский край выплаты

Комментарии 8

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Гость

18:09:19 11-12-2024

еще нужно сократить раб нед на 4 дневку

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Гость

22:39:30 11-12-2024

Гость (18:09:19 11-12-2024) еще нужно сократить раб нед на 4 дневку... Правильно, пусть работают эти тетки из поколения 70- 80-х, которые сами своих детей смогли вырастить, без подачек, помощи государства и нытья, а молодые мамки пусть идут, они еще не весь тик-ток пересмотрели .

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Анатолий

18:43:45 11-12-2024

Отмените алименты и пусть государство платит алименты!
А также государство пусть даёт бесплатно квартиры!
А нам мужчинам останется только соревноваться под лозунгом " кто больше всех сделал детей от разных женщин" и будет всем счастье и демографию поднимем!

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Будулай

20:17:39 11-12-2024

Закрепите за мной институт культуры и через год всех студенток опылю...

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Мастурбатор

20:22:43 11-12-2024

А когда будут платить безусловный базовый доход как в Монголии всем?

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Гость

11:08:40 12-12-2024

гладко было на бумаге, да забыли про овраги, все как всегда будет, ни кто ни чего не получит или получат единицы после долгих сборов документов.

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Гость

12:20:18 12-12-2024

Проблема существует не один десяток лет. Видно, сильно прижало. А что говорить о простых обывателях? Как их то прижало, что власть имущие засуетились...

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Акакий

14:42:11 12-12-2024

Опять какие то дохлые подачки.Вы принципиально решайте вопрос.Чтобы семьи были не на птичьих правах а с гарантированной возможностью жить достойно и быть уверенными в завтрашнем дне.Вот 100 тысяч для беременной студентки.Что это ?Смех.

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