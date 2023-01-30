В Алтайском крае снизился уровень смертности от рака

Доля пациентов, переживших пять и более лет с момента постановки диагноза, достигла 59,8%

30 января 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Алтайском крае снизился уровень смертности от онкологических заболеваний. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

"Так, по итогам прошлого года одногодичная летальность сократилась на 1,5% (с 24,9% до 23,4%), общая смертность от злокачественных новообразований упала на 2,5%, а доля пациентов, переживших пять и более лет с момента постановки диагноза, достигла 59,8% (58,9% в 2021 году)", – сказано в сообщении.

Онкологи отметили, что 2022 год позволил преодолеть "ковидную яму", связанную с приостановкой оказания плановой медицинской помощи. При этом у мужчин Алтайского края традиционно лидирует рак лёгкого, бронхов и трахеи, опухоли предстательной железы и кожи. В тройке лидеров женских онкопатологий – рак груди, кожи и тела матки.

В 2022 году в краевой онкодиспансер в рамках федерального финансирования было поставлено нового современного оборудования на сумму почти 370 млн рублей. На эти деньги приобретается новое оборудование для диагностики и лечения рака.