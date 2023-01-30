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В Алтайском крае снизился уровень смертности от рака

Доля пациентов, переживших пять и более лет с момента постановки диагноза, достигла 59,8%

30 января 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В Алтайском крае снизился уровень смертности от онкологических заболеваний. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

"Так, по итогам прошлого года одногодичная летальность сократилась на 1,5% (с 24,9% до 23,4%), общая смертность от злокачественных новообразований упала на 2,5%, а доля пациентов, переживших пять и более лет с момента постановки диагноза, достигла 59,8% (58,9% в 2021 году)", – сказано в сообщении.

Онкологи отметили, что 2022 год позволил преодолеть "ковидную яму", связанную с приостановкой оказания плановой медицинской помощи. При этом у мужчин Алтайского края традиционно лидирует рак лёгкого, бронхов и трахеи, опухоли предстательной железы и кожи. В тройке лидеров женских онкопатологий – рак груди, кожи и тела матки. 

В 2022 году в краевой онкодиспансер в рамках федерального финансирования было поставлено нового современного оборудования на сумму почти 370 млн рублей. На эти деньги приобретается новое оборудование для диагностики и лечения рака.

 

Комментарии 7

  • Ну если не ставить диагноз, так и смертность снизится, правда?
    30 января, Гость   Ответить
  • и повысился от некачественной медицинской помощи?
    30 января, Гость   Ответить
  • Всех в ковидные записали
    30 января, Гость   Ответить
  • а пройти обследование трудно, где это оборудование?
    30 января, Гость   Ответить
  • Медицина все лучше и лучше, очередей то нет, пришел тебя прям сразу на обследование через месяц - другой.
    30 января, Гость   Ответить
  • просто талонов к врачам нет. вот и статистика меньше.
    30 января, Гость   Ответить
  • рапортуете о снижении заболеваемости раком,а не скажете когда же появиться в аптеках ТАМОКСИФЕН,и как лечится нам от рака
    30 января, Гость   Ответить
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