В Алтайском крае снова открыли ледовую переправу в Быстроистокском районе

Всего в регионе работает семь ледовых трасс

20 февраля 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Алтайском крае вновь открыли для проезда переправу между селами Быстрый Исток и Акутиха, сообщили в МЧС региона.

Всего в крае действуют семь ледовых трасс:

Быстроистокский район: Быстрый Исток – Акутиха (грузоподъемность до 6 тонн);

Бийский район: через Катунь с ООО "БГПК" до поселка Амурского (30 тонн);

Шелаболихинский: Новообинцево – правый берег Оби (10 тонн);

Шелаболихинский: Шелаболиха – Иня (4 тонны);

Усть-Пристанский: Усть-Пристань – Чеканиха (7 тонн);

Каменский район: Камень-на-Оби – Островная (10 тонн);

Усть-Пристанский: Вяткино – Клепиково (10 тонн).

В ведомстве подчеркнули, что ездить можно только по этим переправам. Выезд и выход на лед в других местах крайне опасен для жизни.