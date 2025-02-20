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В Алтайском крае снова открыли ледовую переправу в Быстроистокском районе

Всего в регионе работает семь ледовых трасс

20 февраля 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray
Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Алтайском крае вновь открыли для проезда переправу между селами Быстрый Исток и Акутиха, сообщили в МЧС региона.

Всего в крае действуют семь ледовых трасс:

  • Быстроистокский район: Быстрый Исток – Акутиха (грузоподъемность до 6 тонн);
  • Бийский район: через Катунь с ООО "БГПК" до поселка Амурского (30 тонн);
  • Шелаболихинский: Новообинцево – правый берег Оби (10 тонн);
  • Шелаболихинский: Шелаболиха – Иня (4 тонны);
  • Усть-Пристанский: Усть-Пристань – Чеканиха (7 тонн);
  • Каменский район: Камень-на-Оби – Островная (10 тонн);
  • Усть-Пристанский: Вяткино – Клепиково (10 тонн).

В ведомстве подчеркнули, что ездить можно только по этим переправам. Выезд и выход на лед в других местах крайне опасен для жизни.

Алтайский край дорожное движение

Комментарии 1

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Гость

16:56:10 20-02-2025

Какой то писатель писал давеча- переправу закрыли не временно, а насовсем, до следующего сезона.

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