В Алтайском крае снова открыли ледовую переправу в Быстроистокском районе
Всего в регионе работает семь ледовых трасс
20 февраля 2025, 16:40, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray
В Алтайском крае вновь открыли для проезда переправу между селами Быстрый Исток и Акутиха, сообщили в МЧС региона.
Всего в крае действуют семь ледовых трасс:
- Быстроистокский район: Быстрый Исток – Акутиха (грузоподъемность до 6 тонн);
- Бийский район: через Катунь с ООО "БГПК" до поселка Амурского (30 тонн);
- Шелаболихинский: Новообинцево – правый берег Оби (10 тонн);
- Шелаболихинский: Шелаболиха – Иня (4 тонны);
- Усть-Пристанский: Усть-Пристань – Чеканиха (7 тонн);
- Каменский район: Камень-на-Оби – Островная (10 тонн);
- Усть-Пристанский: Вяткино – Клепиково (10 тонн).
В ведомстве подчеркнули, что ездить можно только по этим переправам. Выезд и выход на лед в других местах крайне опасен для жизни.
16:56:10 20-02-2025
Какой то писатель писал давеча- переправу закрыли не временно, а насовсем, до следующего сезона.