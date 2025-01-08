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В Алтайском крае снова залили самую длинную горку в России

Скорость спуска — до 30-40 км/ч

08 января 2025, 15:12, ИА Амител

Снежная горка / Фото: Kostiantyn Li/unsplash.com
Снежная горка / Фото: Kostiantyn Li/unsplash.com

В Егорьевском районе снова залили самую длинную горку в России. Как сообщают "Вести-Алтай", она начинается в сосновом бору, а заканчивается через 300 метров на середине озера Горькое.

На горке можно легко разогнаться до скорости 30-40 км в час. Всего на ней три дорожки: одна – для одиночного катания, а другие – для группового.

Чтобы прокатиться на ней, люди едут не только со всех уголков Алтайского края, но и из других регионов страны. Кататься можно только на ледянках "Табаган" – их сдают в аренду, но руководство комплекса утверждает, что их хватит всем.

Алтайский край

Комментарии 5

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Олег

16:31:54 08-01-2025

Это круто.
А почему на Сахарова нет горки?

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Гость

16:54:48 08-01-2025

А она сертифицирована, а то они везде запрещены,

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Гость

19:39:44 08-01-2025

Ща яжмамки нажалуются куда надо и горку разрушат. А то вдруг дитачки повредятся. Травму психологическую получат.

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Гость

07:54:08 09-01-2025

Гость (19:39:44 08-01-2025) Ща яжмамки нажалуются куда надо и горку разрушат. А то вдруг... Там и без мамок идиотов хватает кто вперед паровоза бежит.

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гость

23:26:57 08-01-2025

А на сайте Базы пишут что она 400 метров и скорость до 60 км/ч, кто-то пишет не правду.

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