В Алтайском крае снова залили самую длинную горку в России
Скорость спуска — до 30-40 км/ч
08 января 2025, 15:12, ИА Амител
Снежная горка / Фото: Kostiantyn Li/unsplash.com
В Егорьевском районе снова залили самую длинную горку в России. Как сообщают "Вести-Алтай", она начинается в сосновом бору, а заканчивается через 300 метров на середине озера Горькое.
На горке можно легко разогнаться до скорости 30-40 км в час. Всего на ней три дорожки: одна – для одиночного катания, а другие – для группового.
Чтобы прокатиться на ней, люди едут не только со всех уголков Алтайского края, но и из других регионов страны. Кататься можно только на ледянках "Табаган" – их сдают в аренду, но руководство комплекса утверждает, что их хватит всем.
16:31:54 08-01-2025
Это круто.
А почему на Сахарова нет горки?
16:54:48 08-01-2025
А она сертифицирована, а то они везде запрещены,
19:39:44 08-01-2025
Ща яжмамки нажалуются куда надо и горку разрушат. А то вдруг дитачки повредятся. Травму психологическую получат.
07:54:08 09-01-2025
Гость (19:39:44 08-01-2025) Ща яжмамки нажалуются куда надо и горку разрушат. А то вдруг... Там и без мамок идиотов хватает кто вперед паровоза бежит.
23:26:57 08-01-2025
А на сайте Базы пишут что она 400 метров и скорость до 60 км/ч, кто-то пишет не правду.