В Алтайском крае снова залили самую длинную горку в России

Скорость спуска — до 30-40 км/ч

08 января 2025, 15:12, ИА Амител

Снежная горка / Фото: Kostiantyn Li/unsplash.com

В Егорьевском районе снова залили самую длинную горку в России. Как сообщают "Вести-Алтай", она начинается в сосновом бору, а заканчивается через 300 метров на середине озера Горькое.

На горке можно легко разогнаться до скорости 30-40 км в час. Всего на ней три дорожки: одна – для одиночного катания, а другие – для группового.

Чтобы прокатиться на ней, люди едут не только со всех уголков Алтайского края, но и из других регионов страны. Кататься можно только на ледянках "Табаган" – их сдают в аренду, но руководство комплекса утверждает, что их хватит всем.